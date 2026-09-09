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Yerli hayvan ırklarının korunması çalışmaları sürüyor

Yerli hayvan ırklarının korunması çalışmaları sürüyor
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Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde, yerli hayvan ırklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla saha çalışması gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, yerli hayvan ırklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla saha çalışması gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Halk Elinde Ülkesel Hayvan Islahı Projesi çerçevesinde, Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince ilçeye bağlı köy, belde ve mahallelerde bulunan Yerli Kara sığırlarına yönelik tespit çalışmaları yapıldı.

Çalışmalar; Akkonak, Armutlu, Aydoğmuş, Çayıryazı, Çayırpınar, Devederesi, Eber, Karamık, Koçbeyli ve Pınarkaya köyleri ile Pazarağaç beldesi ve ilçe merkezindeki mahallelerde gerçekleştirildi.

Saha çalışmalarında yerli gen kaynaklarının korunması, hayvansal üretimde verimliliğin artırılması ve hayvan ıslahı çalışmalarının sürdürülebilir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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