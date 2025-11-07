Yerelden Küresele Kooperatifçilik Paneli Aydın'da Gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Uluslararası Kooperatifler Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Yerelden Küresele Kooperatifçilik Paneli", Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, açış konuşmalarının ardından panel oturumuna geçildi. Panelin moderatörlüğünü Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gökhan Çınar üstlendi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sürmen, kooperatifçiliğin tarım sektörünün gelişimi ve sürdürülebilirliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Kooperatifler, tarımın en temel dayanaklarından biridir. Üreticilerin bir araya gelerek bilgi, sermaye ve emeğini ortaklaştırdığı bu yapılar, sadece ekonomik kazanç sağlamaz; aynı zamanda sosyal dayanışmayı da güçlendirir. Bugün burada, yerelden küresele uzanan bu değerli örgütlenme modelini farklı yönleriyle tartışmak hepimiz için büyük bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ise Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılının "Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar" temasıyla Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınma, toplumsal dayanışma ve kırsal kalkınmadaki rollerine değindi.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Salan, konuşmasında tarımın yalnızca üretim değil; emek, bilgi, teknoloji ve dayanışma işi olduğuna dikkat çekti. Salan, "Kooperatifler, 'Birlikten kuvvet doğar' anlayışının en somut örneğini oluşturur. Çiftçilerin güçlerini birleştirerek hem ekonomik hem de sosyal açıdan daha güçlü olmalarını sağlar; ürünlerini daha iyi fiyatlarla satabilir, finansal desteklere daha kolay erişebilir ve bilgi paylaşımıyla verimliliği artırabilirler. Avrupa'da kooperatiflerin üretimde büyük pay sahibi olduğu görülürken, Türkiye'de bu potansiyelin henüz tam anlamıyla değerlendirilemediği belirtiliyor. Ancak şeffaflık, profesyonel yönetim ve güven sorunları aşılabildiği takdirde, kooperatifler tarımın geleceğinde kilit bir rol üstlenebilir. İklim değişikliği ve dijital dönüşüm çağında ayakta kalmanın yolu, güçlü, yenilikçi ve sürdürülebilir kooperatiflerden geçmektedir" ifadelerini kullandı.

Panel sunumlarla devam ederken etkinlik, soru-cevap ve fikir alışverişi bölümünün ardından, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Salan ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz'in konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etmeleriyle sona erdi. - AYDIN