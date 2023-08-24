Yenişehir Belediyesi'nden kadın üreticilere destek

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, ilçede küçük aile işletmelerine destek olmak amacıyla istihdam ve üretimin geliştirilmesine yönelik projeler yürütülmeye devam ediyor.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, ilçede küçük aile işletmelerine destek olmak amacıyla istihdam ve üretimin geliştirilmesine yönelik projeler yürütülmeye devam ediyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen, Yenişehir Belediyesi tarafından uygulanan ve bölgede kümes tavukçuluğunun geliştirilerek dezavantajlı gruplar için yeni bir ekonomik gelir kaynağına dönüşmesini hedefleyen "Üreten Kadınlar İş Başında Projesi" çerçevesinde üreticilere; canlı hayvan, yem ve ekipman desteğini de içeren dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Küçük aile işletmelerine destek sağlamak, sağlıklı ve sürdürülebilir üretime imkan tanımak amacıyla "Üreten Kadınlar İş Başında" sloganından hareketle uygulanan proje çerçevesinde; 100 kadın üreticiye 5000 adet yumurta tavuğu, 600 torba yem, 400 adet yemlik ve 400 adet suluk dağıtımı yapıldı.

Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikçi ile GAP İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral'ın açılış konuşmaları ile başlayan tören; Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abbas Ateş, Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Polat, Yenişehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve Üreticilerin katılımıyla gerçekleştirildi. - DİYARBAKIR