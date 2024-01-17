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Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e ziyaretler devam ediyor

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CHP'nin yeniden aday gösterdiği Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e, inanç merkezleri Mersin Cemevi ve Kilikya Nehir Derneği ile sivil toplum kuruluşları 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e, inanç merkezleri Mersin Cemevi ve Kilikya Nehir Derneği ile sivil toplum kuruluşları Mersin Dersimliler Derneği, Pazarcıklılar Derneği, Mersin Varto Derneği, Yozgat Akdağmadeni Veziralanı Köyü Derneği, Yozgat Akdağmadeni Bozhöyük Köyü Derneği, Mersin Girişimci İş Adamları Derneği ve Mersin Genç İş İnsanları Grubu 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

2019 yılında göreve başlayan ve yaklaşık 5 yıllık süreçte sivil toplum kuruluşlarıyla çeşitli alanlarda önemli iş birliği çalışmalarına imza atan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ikinci dönem için tekrar aday gösterilmişti. İnanç merkezleriyle birlikte Mersin'deki sivil toplum kuruluşları ve yöre dernekleri de Başkan Özyiğit'e hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürüyor.

"İŞ BİRLİĞİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE ARTARAK DEVAM EDECEK"

Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz ve yönetim kurulu üyeleri, Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin ve kurul üyeleri ile Mersin Cemevi Danışma Kurulu Başkanı Ali Doğan ve kurul üyeleri Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret ederek, adaylığından dolayı tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Kilikya Nehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhsin Uğurel ve yönetim kurulu üyeleri de Başkan Özyiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerinden dolayı Mersin Cemevi ile Kilikya Nehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine teşekkür eden Başkan Özyiğit, "2019 yılından bu yana deprem süreci başta olmak üzere Mersin Cemevi ve Kilikya Nehir Derneği ile dayanışma içerisinde değerli işlere imza attık. Yurttaşlarımız için yürüttüğümüz bu iş birliğimiz önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek" dedi.

"BU DAYANIŞMA GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYOR"

Mersin Dersimliler Derneği Başkanı Nurşen Çığlık ve yönetim kurulu üyeleri, Pazarcıklılar Derneği Başkanı Doğan Döldöş ve yönetim kurulu üyeleri, Mersin Varto Derneği Başkanı Vahap Bayar ve yönetim kurulu üyeleri, Yozgat Akdağmadeni Veziralanı Köyü Derneği Başkanı Dursun Koç, Yozgat Akdağmadeni Bozhöyük Köyü Derneği Başkanı Denkay Tunç ve yönetim kurulu üyeleri ile Mersin Girişimci İş Adamları Derneği(GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol ve yönetim kurulu üyeleri ile Mersin Genç İş İnsanları Grubu da Başkan Abdullah Özyiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özyiğit, " Sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Kentimiz ve hayata geçirdiğimiz çalışmalarla ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Kentimizdeki yöre derneklerimizle de daima iletişim halinde ve iş birliği içerisindeyiz. Bu dayanışma gücümüze güç katıyor. Kentimiz ve hemşehrilerimiz için hep birlikte emek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Abdullah Özyiğit Yenişehir Mersin Sivil Toplum Yerel Politika Güncel Haberler

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