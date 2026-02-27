Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ataman göreve başladı

Aydın genelinde 17 ilçe milli eğitim müdürünün görev yerinin değiştirildiği rotasyon sürecinin ardından Yenipazar'da yeni dönem başladı. Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Ataman, görevine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı kararnamesiyle Aydın'daki birçok ilçede müdür değişikliğine gidilirken, bu kapsamda Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen İbrahim Ataman ilçedeki mesaisine resmen başladı. Göreve başlaması dolayısıyla Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş'ı makamında ziyaret eden Ataman, ilçede eğitim alanında yürütülecek çalışmalar ve hedefler üzerine istişarelerde bulundu. Ziyarette, Yenipazar'da eğitim kalitesinin artırılması, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ile kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı