Haberler

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ataman göreve başladı

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ataman göreve başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın genelinde 17 ilçe milli eğitim müdürünün değişiminin ardından Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Ataman, göreve başladı. Ataman, eğitim kalitesinin artırılması ve iş birliğinin güçlendirilmesi konularında istişarelerde bulundu.

Aydın genelinde 17 ilçe milli eğitim müdürünün görev yerinin değiştirildiği rotasyon sürecinin ardından Yenipazar'da yeni dönem başladı. Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Ataman, görevine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı kararnamesiyle Aydın'daki birçok ilçede müdür değişikliğine gidilirken, bu kapsamda Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen İbrahim Ataman ilçedeki mesaisine resmen başladı. Göreve başlaması dolayısıyla Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş'ı makamında ziyaret eden Ataman, ilçede eğitim alanında yürütülecek çalışmalar ve hedefler üzerine istişarelerde bulundu. Ziyarette, Yenipazar'da eğitim kalitesinin artırılması, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ile kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fode Koita'dan canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' performansı

Canlı yayınlanan Ramazan programına damga vurdu
Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı

Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik

Dünya diken üstünde! Savaş sürerken Taliban'dan kritik açıklama
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti
Fode Koita'dan canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' performansı

Canlı yayınlanan Ramazan programına damga vurdu
Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar
Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun

Kulüp tarihine geçecek! Bu adamı Avrupa'da tutabilene aşk olsun