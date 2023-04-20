Yenimahalle'de Ramazan Bayramı Denetimi

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde gıda denetimlerini sıklaştırdı.

Yenimahalle Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki pastanelerde, unlu mamul üreten ve satan işletmelerde; tatlı, börek, şeker ve lokum imalathanelerinde bayram denetimi yaptı. Özellikle işletmelerin üretim ve imalat bölümlerini denetleyen ekipler, temizlik kurallarına dikkat eden işletmeleri tebrik etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, denetimlere ilişkin, "Ramazan ayında üretimi artış gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimlerimiz sürüyor. Yenimahalle sakinlerinin sağlıklı ortamlarda üretilen ürünlere ulaşması adına aralıksız çalışıyoruz. Ekiplerimiz, işletmelerin gerekli hijyen ve temizlik kurallarına uyup uymadığını sıklıkla denetliyor. Gerekli üretim kurallarına uyan ve hijyene önem veren işletme sahiplerine teşekkür ediyorum. Halkın sağlığı ile oynanmasına müsaade etmiyoruz. Bayramda vatandaşın ağzının tadı kaçmasın istiyoruz" dedi.