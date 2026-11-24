Haber: Gençağa KARAFAZLI

(TRABZON) - YENİ Parti Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Trabzon Şehir Hastanesi'nin açılışının bir yıldır ertelendiğini ifade ederek, "Bir yıldan beri 'Şu gün açılacak, bugün açılacak' deniliyor. Biz de süreci takip ediyoruz" dedi.

YENİ Parti Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Trabzon Şehir Hastanesi'nin personel alımı sürecindeki değişikliklere tepki gösterdi. Bak, başlangıçta personel alımının KPSS puanına göre yapılacağının açıklandığını, daha sonra İŞKUR üzerinden alım yapılacağının söylendiğini kaydederek, sürecin belirsizliğe sürüklendiğini savundu.

"TRABZON YÖNETİLMİYOR"

Trabzon'un yatırımlar konusunda geri bırakıldığını, ulaşım sorunlarının hala çözülemediğini ileri süren Bak, şunları söyledi:

"Trabzon ciddi yönetilmiyor. Trabzon aslında hiç yönetilmiyor. Trabzon şehri oyalanıyor. Trabzon halkı oyalanıyor. Trabzon'a yatırım gelmiyor. Trabzon'un ulaşım sorunu başlı başına bir sorundur. Hala çevre yolunu bitirememişiz. Şehir içi trafikteki sorunları çözememişiz. Trabzon'da bir proje üretip günlerce propagandasını ve reklamını yapanların şu ana kadar açtığı, tamamladığı bir tane proje yoktur.

"ŞEHİR HASTANESİ'NİN AÇILIŞI BİR YILDIR ERTELENİYOR"

Şehir hastanesi yapıldı, daha doğrusu bitmek üzere. Bir yıldan beri 'Şu gün açılacak, bugün açılacak' deniliyor. Biz de süreci takip ediyoruz. Başlangıçta ne demişlerdi? KPSS'ye göre personel alacağız demişlerdi. Sonra İŞKUR üzerinden alım yapacağız dediler. İşi sulandırıp duruyorlar. İş bekleyen çok sayıda vatandaşımızın, gençlerimizin gözü kulağı orada. Ancak burada bile vatandaşın oyalanmaya devam edildiğini ve kendi yandaşları üzerinden bir süreç yürütüldüğünü hepimiz görüyor, biliyoruz. Bu şehre inanın yazık ediliyor."

Kaynak: ANKA