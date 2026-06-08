Çocuk Evleri Sitesi'nde yeni il müdüründen inceleme

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine başlayan Abdulhalim Ünalan, Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Ünalan, göreve başlamasının ardından gerçekleştirdiği ziyarette kuruluşta sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla bir araya gelen Ünalan, çocuklarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Kuruluş personeliyle de görüşen Ünalan, yürütülen çalışmalardan dolayı personele teşekkür ederek hizmetlerin önemine dikkat çekti ve görevlerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı