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İlkay Gündoğan'dan sürpriz hamle! O kulübe ortak olacak

İlkay Gündoğan'dan sürpriz hamle! O kulübe ortak olacak
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Galatasaraylı İlkay Gündoğan'ın, bir yatırım grubuyla birlikte Fransız ekibi Montpellier'in hissedarlarından biri olmaya hazırlandığı öne sürüldü. Anlaşmanın kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, saha içindeki performansının yanı sıra yatırım hamleleriyle de gündeme gelmeye devam ediyor.

FRANSIZ KULÜBÜNE ORTAK OLUYOR

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre İlkay Gündoğan, bir yatırım şirketinin öncülüğünde yürütülen proje kapsamında Montpellier'in önemli hissedarlarından biri olmaya hazırlanıyor. Haberde, yatırım grubunun Fransız kulübünde söz sahibi olmayı hedeflediği ve İlkay Gündoğan'ın da bu projenin öne çıkan isimlerinden biri olduğu belirtildi.

ESKİ ARSENALLİ İSİM DE YER ALIYOR

Projede İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Arsenal'in eski futbolcularından Daniel Karbassiyoon'un da kilit rol üstleneceği ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

YATIRIMLARINA BİR YENİSİNİ EKLİYOR

Daha önce çeşitli ticari yatırımlarıyla gündeme gelen İlkay Gündoğan, bu hamleyle birlikte futbol dünyasında kulüp hissedarlığına da adım atmış olacak. 35 yaşındaki yıldız oyuncunun, futbol kariyerinin ardından yöneticilik ve yatırımcılık alanlarında da aktif rol almayı planladığı değerlendiriliyor.

GALATASARAY'DA SEZONU TAMAMLADI

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'a transfer olan İlkay Gündoğan, geride kalan sezonda sarı-kırmızılı formayla 38 maçta görev aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 5 de asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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