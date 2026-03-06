Yeni astsubaylar mezun oldu

Türk Kara Kuvvetlerine muvazzaf astsubay yetiştiren ve ön lisans düzeyinde eğitim veren MSÜ Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı. 2 bin 712 mezun astsubay düzenlenen törenle görev yapacağı birliklere yolcu edildi. Törende konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Türkiye'nin 1 yılda mezun ettiği astsubayı Yunanistan'ın 17 yılda mezun ettiğini ifade etti.

MSÜ Balıkesir Astsubay Hazırlama Meslek Yüksekokulu Astsubay Temel Askerlik Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimini başarıyla tamamlayan astsubayların mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törene Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Tümamiral Erhan Aydın, Tümgeneral Burhan Aktaş, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu katıldı.

Dönem birincisi Nihat Doğan

Eğitimde dönem birincisi olan Nihat Doğan, öğrenciler adına bir konuşma yaptı. Doğan, konuşmasında, "Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde bizler ülkemize yönelecek her türlü tehdidin karşısındaki sarsılmaz iradeyi milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacağız. Daima Türk milletinin ve seçilmiş millet iradesinin emrinde olacağız. Metehan'dan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan ve 2 bin 200 yıllık Türk devlet geleneğine dayanan ve bu toprakları toprak yapan şehadet kültürünü, Milli Mücadele'yi kazanan ruhu koruyup gelecek kuşaklara aktaracağız" dedi.

MSÜ Rektörü Afyoncu: "Yeni bir savaş konseptini inşa ettik ve SİHA'larla birçok yerde konvansiyonel aletlerde Türkler çok etkili oldular"

Törende öğrencilere ve ailelerine hitap eden Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Türkiye çağın ötesine geçip yaptığı insansız hava araçlarıyla dünya harp tarihinin konseptini, gidişini değiştirdi. Fatih'in toplarının bir çağı kapatması gibi BAYKAR başta olmak üzere bütün savunma sanayi şirketlerimizin; ROKETSAN'ın, ASELSAN'ın, TUSAŞ'ın yaptığı silahlar robot savaşları çağını Türk Ordusuna büyük bir güvence sağladı. Bu sayede yeni bir savaş konseptini inşa ettik ve SİHA'larla birçok yerde konvansiyonel aletlerde Türkler çok etkili oldular. Fakat bütün silahları kullanacak unsur sonuçta insan. İşte 2016'da büyük bir ihanetten sonra kurulan Milli Savunma Üniversitesi Türk ordusunun insan gücünü yetiştiriyor. Bugüne kadar 61 bin 717 subay, astsubay ve kurmay subayı mezun ederek kara, deniz ve hava kuvvetlerimize verdik. O sayede bugün ordumuz Suriye'den Irak'a, Libya'dan Karabağ'a kadar birçok yerde dost ve kardeş ülkelerimizle birlikte Türkiye'nin hak ve menfaatlerini savunuyor. Kara Astsubay Okulumuz bizim en fedakar okullarımızdan birisidir. Bugüne kadar 24 bin 172 astsubayımızı mezun ettik. Bugün ise 2 bin 712 Türk ve Gineli astsubayımızı mezun ediyoruz. Bu sene toplam mezun sayımız yaz mezunlarıyla birlikte 4 bini bulacak. Bu sayı çok büyük bir sayı. Çok büyük fedakarlıklarla yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz ordumuzu, kara kuvvetlerimizi daha da güçlendirecek. Bizim bir yılda mezun ettiğimiz kara astsubayı Yunanistan 17 yılda mezun ediyor. Yani Yunanistan'ın 17 mislini biz bir yılda mezun edebiliyoruz. Bunun için de Kara Astsubay Okulumuzun komutanına, okul müdürümüze ve bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. İşte bu yeni dönemde Milli Savunma Üniversitesi'nin yetiştirip kuvvetlerine verdiği subay ve astsubaylarımız savunma sanayimizin silahlarını kullanarak ülkemizi koruyacak. Biz savaş istemiyoruz. Ancak Türkiye'nin hak ve menfaatlerini Türk Silahlı Kuvvetleri sivil iradenin emrinde her yerde savunacaktır. Bunun bu şekilde bilinmesi gerekiyor. Ben Milli Savunma Üniversitesi'nin bugüne kadar gelmesinde desteği olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli Savunma Bakanlığımıza, Kara Kuvvetlerimize ve bütün devlet yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel: "Unutmayınız ki taşıdığınız üniforma sadece bir kıyafet değil, aziz milletimizin sizlere emanet ettiği şeref ve vefa sorumluluk nişanesidir"

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de törende yaptığı konuşmada, "Sahip olduğu binlerce yıllık tecrübe ve disiplin anlayışıyla çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi birleştiren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitimli, yüksek vazife ve sorumluluk bilincine sahip, kendisine ve mesleğine adanmış personeliyle her geçen gün daha da güçlenmektedir. Hele ki silahın eğitilmiş insan olduğu gerçeğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin insana yaptığı yatırımın en güzel örneklerinden biri şu an içinde bulunduğumuz ilim ve irfan yuvasıdır. Değerli astsubaylarım; emsalleriniz arasından seçilerek emsalleriniz diyorum Türkiye'de birçok kişi buna müracaat ediyor. Onların arasında Cenabı Allah bunu sizlere kısmet etti. Seçilerek girdiğiniz astsubay meslek yüksekokulundaki eğitim öğretim sürecini başarıyla tamamlayarak Kara Kuvvetlerinin seçkin birer mensubu olmaya hak kazandınız. Sizler Kara Kuvvetlerimizin astsubayları olarak vazife, şeref, dürüstlük kavramlarına kendine ilke edilmiş üstün disiplin anlayışına yüksek fiziki yeteneğe savaşçı bir ruha sahip gerektiğinde vatan ve vazife uğruna canını hiçe sayabilecek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel değerlerini benimsemiş birlik ve beraberlik içerisinde görev yapacak astsubay olarak yetiştirildiniz. Bunlara baş okul komutanınız, öğretmenleriniz ve takım komutanlarınız, bölük komutanlarınız, tabur komutanlarınız imza attılar. Biz bunu böyle kabul ederek sizleri buradan mezun ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin onurlu birer neferi, milletimizin güven kaynağı, ay yıldızlı bayrağımızın yılmaz bekçilerisiniz. Unutmayınız ki taşıdığınız üniforma sadece bir kıyafet değil, aziz milletimizin sizlere emanet ettiği şeref ve vefa sorumluluk nişanesidir" ifadelerini kullandı.

Tören düzenlenen resmi geçit ile sona ererken, derece yapan öğrencilere diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı