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Yedisu Kaymakamı Kaya vatandaşlarla bir araya geldi

Yedisu Kaymakamı Kaya vatandaşlarla bir araya geldi

Bingöl'ün Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, Eskibalta köyünü ziyaret etti.

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Bingöl'ün Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, Eskibalta köyünü ziyaret etti.

Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, köy ziyaretlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede ilçeye bağlı Eskibalta köyünü ziyaret eden Kaymakam Kaya, yöre sakinlerinin taleplerini dinledi. Her zaman bölge halkının yanında olduğunu söyleyen Kaymakam Kaya, vatandaşlarla birlikte yemek yedi. Kaymakam Kaya'nın köy ziyaretlerine İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Dr. Emre Cihan Ateş de eşlik etti.

Köy ziyaretlerinin periyodik olarak devam edeceği bildirildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Kaya Hisarcık Bingöl Yedisu Yerel Haberler

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