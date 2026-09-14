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Yazlıkçıların kış hazırlığı: Domates salçası tepsilerde güneşte olgunlaşıyor

Yazlıkçıların kış hazırlığı: Domates salçası tepsilerde güneşte olgunlaşıyor
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Elazığ’ın Ağın ilçesinde geleneksel yöntemlerle hazırlanan domates salçaları, tepsilere yayılarak güneşte kurutulmaya bırakıldı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde geleneksel yöntemlerle hazırlanan domates salçaları, tepsilere yayılarak güneşte kurutulmaya bırakıldı.

Ağın ilçesinde sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte kışlık erzak hazırlıkları hız kazandı. Yaz aylarını ilçede geçiren vatandaşların imece usulüyle yürüttüğü çalışmalarda, geleneksel yöntemlerle yapılan domates salçasında tepsilerde güneşte kurutma aşamasına geçildi. Bahçelerden toplanan veya satın alınan domateslerin yıkanıp çekilerek süzülmesinin ardından hazırlanan malzemeler, açık havada tepsilere serildi. Gün boyunca belirli aralıklarla karıştırılan ve tuzlanarak güneşte kıvam alması sağlanan domates salçaları, tepsilerdeki detay görüntüleriyle kaydedildi.

Yaz aylarını ilçede geçiren ve yürütülen sürece değinen Feride Kocamaz, "İzmir'de yaşıyorum ama yazları buradayım. Salçalarımızı da eylül ayının başı yapıyoruz. Domatesimizi bahçeden topluyoruz veya satın alıyoruz, yıkıyoruz. Doğrayıp makineden çekiyoruz. Ardından iki gün kovaların içinde bekletiyoruz. Ardından süzgeçten geçiriyoruz. Sonra da tepsilere yayıyoruz. İki gün öyle kalıyor. Sonra tuzunu atıyoruz ve devamlı karıştırılıyor. Yaklaşık üç gün sonra kaldırıyoruz. Güzel oluyor, kendi ellerimizle yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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