'Yazımda Kardeşlik Var' temalı Diyanet Gençlik Kampı tamamlandı

Mardin'de, "Yazımda Kardeşlik Var" temalı yaz kampı kapanış programı düzenlendi.

Doğudaki öğrencileri batıya, batıdaki öğrencilerin doğuda misafir edilerek ülkenin her köşesinde kardeşlik bağlarını kuvvetlendirme adına bu yıl Marmara Bölgesi'nden Mardin'e 50 kız ve 50 erkek öğrenci geldi. Onlara dini bilgiler, gezi, spor, sanatsal ve kültürel etkinliklerle katkıda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki "Yazımda Kardeşlik Var" temalı yaz kampının kapanış programı Mardin'de gerçekleştirildi. Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Mardin Vali Vekili Gürsel Temurci, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve hocalardan oluşan birçok kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterisi, tiyatro ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, "Bir dil, din, kültür ve medeniyet karması olan Mardin'de bu programın gerçekleşmiş olmasından ve aynı zamanda Mardinli kardeşlerimizin kendilerine Marmara Bölgesi'nden gelen çocuklarımızı misafir ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Aynı programla İstanbul'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen yavrularımıza misafir ediyoruz. Hamdolsun, kardeşliğimizi baltalamak isteyenlere inat çocuklarımız gür sesiyle hayır diyor. Biz kardeşiz, biz sevgiyiz, İslam kardeşliğini element kılmak için buradayız. Asırlar boyunca, bin yıldan beri gelen kardeşlik bağımızı kimse kopartamaz dediğiniz için istikbale dair umutlarımızı ve ümitlerimizi güçlendirmiş oluyorsunuz. O sebeple sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi. - MARDİN