Haber : "Yazımda Kardeşlik Var" temalı Diyanet Gençlik Kampı tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Yazımda Kardeşlik Var" temalı Diyanet Gençlik Kampı tamamlandı

 - Güncelleme:
'Yazımda Kardeşlik Var' temalı Diyanet Gençlik Kampı tamamlandı

Mardin'de, "Yazımda Kardeşlik Var" temalı yaz kampı kapanış programı düzenlendi.

Mardin'de, "Yazımda Kardeşlik Var" temalı yaz kampı kapanış programı düzenlendi.

Doğudaki öğrencileri batıya, batıdaki öğrencilerin doğuda misafir edilerek ülkenin her köşesinde kardeşlik bağlarını kuvvetlendirme adına bu yıl Marmara Bölgesi'nden Mardin'e 50 kız ve 50 erkek öğrenci geldi. Onlara dini bilgiler, gezi, spor, sanatsal ve kültürel etkinliklerle katkıda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki "Yazımda Kardeşlik Var" temalı yaz kampının kapanış programı Mardin'de gerçekleştirildi. Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Mardin Vali Vekili Gürsel Temurci, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve hocalardan oluşan birçok kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterisi, tiyatro ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, "Bir dil, din, kültür ve medeniyet karması olan Mardin'de bu programın gerçekleşmiş olmasından ve aynı zamanda Mardinli kardeşlerimizin kendilerine Marmara Bölgesi'nden gelen çocuklarımızı misafir ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Aynı programla İstanbul'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen yavrularımıza misafir ediyoruz. Hamdolsun, kardeşliğimizi baltalamak isteyenlere inat çocuklarımız gür sesiyle hayır diyor. Biz kardeşiz, biz sevgiyiz, İslam kardeşliğini element kılmak için buradayız. Asırlar boyunca, bin yıldan beri gelen kardeşlik bağımızı kimse kopartamaz dediğiniz için istikbale dair umutlarımızı ve ümitlerimizi güçlendirmiş oluyorsunuz. O sebeple sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Marmara Bölgesi Kadir Dinç Mardin Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title