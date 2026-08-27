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Yazıhan'da çerezlik ayçiçeği hasat programı düzenlendi

Yazıhan'da çerezlik ayçiçeği hasat programı düzenlendi
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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde çerezlik ayçiçeği hasat programı yapıldı. İlçede 166 çiftçi, 7 bin 749 dekar alanda çerezlik ayçiçeği üretiyor. Programa katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, üreticilerin emeğine dikkat çekerken; Kaymakam Abdullah Emre Özefe, "Milli ekonominin temeli ziraattır" vurgusu yaparak çiftçilerin sorunlarını çözmek için gayret göstereceklerini söyledi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'nın Yazıhan ilçesinde çerezlik ayçiçeği hasat programı düzenlendi. İlçede 166 çiftçinin 7 bin 749 dekar alanda çerezlik ayçiçeği üretimi yaptığı bildirildi. Yazıhan Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, "Çiftçimizin karşılaştığı sorunların çözümü, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve ilçemizin sahip olduğu potansiyelin daha ileri taşınması için tüm kurumlarımızla birlikte gayret göstereceğiz" dedi.

Yazıhan'ın Sinanlı Mahallesi'nde çerezlik ayçiçeği hasat programı gerçekleştirildi. Programa Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Yazıhan Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Boztepe Recai Kutan Barajı'nın devreye girmesiyle sulu tarıma geçen Yazıhan Ovası'nda, 4 bin 254 çiftçi tarafından 254 bin 987 dekar alanda tarımsal üretim gerçekleştiriliyor. İlçede 166 çiftçi, yaklaşık 7 bin 749 dekar alanda çerezlik ayçiçeği üretiyor.

"ÜRETİCİLERİMİZİN BÜYÜK EMEĞİ VAR"

Hasat programında konuşan Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, tarımsal üretimin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu üretimi yapmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bugün ülkemiz yaklaşık 83 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sıradaysa bunda tüm üreticilerimizin büyük emeği var.

Bu emeği veren, katkıyı sunan ve üretimi gerçekleştiren eli öpülesi çiftçilerimize çok teşekkür ediyor, şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum."

"MİLLİ EKONOMİNİN TEMELİ ZİRAATTIR"

Yazıhan Kaymakamı Abdullah Emre Özefe ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Milli ekonominin temeli ziraattır" sözünü hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bu söz, bugün özellikle ayçiçeği gibi katma değeri yüksek ürünler açısından çok daha büyük anlam ifade etmektedir. Üreticimizin bilgiyle desteklenmesi, modern üretim yöntem ve tekniklerinin sahaya yansıtılması büyük önem taşımaktadır. Bizler de ilçemizde görev yaparken temel anlayışımızı üretimden, çalışmaktan ve vatandaşımızın emeğine sahip çıkmaktan yana ortaya koyacağız. Çiftçimizin karşılaştığı sorunların çözümü, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve ilçemizin sahip olduğu potansiyelin daha ileri taşınması için tüm kurumlarımızla birlikte gayret göstereceğiz."

Kaynak: ANKA
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