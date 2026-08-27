Haberler

Fenerbahçe'den taraftarını üzen transfer açıklaması: O hariç yapılmayacak

Fenerbahçe'den taraftarını üzen transfer açıklaması: O hariç yapılmayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, sarı-lacivertlilerin U23 transferi hariç başka bir transfer yapmayacağını açıkladı.

  • Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK ile eşleşti.
  • Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, U23 transferi hariç başka bir transfer yapılmayacağını açıkladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

FENERBAHÇE'Yİ KOSİF VE ÇETİN TEMSİL ETTİ

Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertli kulübü yönetim kurulu üyesi Mehmet Selim Kosif ile futbol direktörü Oğuz Çetin temsil etti. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da kura çekimine katıldı.

FENERBAHÇE'YE DEV RAKİPLER

Sarı-lacivertli takım, Atletico Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Aston Villa (İngiltere), Roma (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Villarreal (İspanya), Slavia Prag (Çekya) ve LASK (Avusturya) ile eşleşti. Fenerbahçe, İstanbul'da Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag ile; deplasmanda ise Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk ve LASK ile karşı karşıya gelecek.

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, sarı-lacivertlilerin U23 transferi hariç başka bir transfer yapmayacağını açıkladı. Kosif, yaptığı açıklamada ''Uzun bir aradan sonra Fenerbahçemizin tekrar ait olduğu yerde olması bizi gururlandırdı, taraftarımızı coşturdu. Yanılmıyorsam güzel kuralar çekildi, biraz karışıktı. Güzel bir yerdeyiz, güzel bir kura. Transfer konusunda da U23 transferi düşünüyoruz, eksiğimiz orada var. Geri kalan transferi kapattık.'' dedi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

F.Bahçe ve G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor

Bakan Gürlek'ten eski İçişleri Bakanını yakacak açıklama
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması derinleşecek, yeni dalgalar olabilir

Cezaevindeki Haluk Levent'e bir kötü haber daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu müjdesi

Müjdeli haberler bitmiyor! Fenerlileri sevindirecek bir gelişme daha
Kıskançlık nedeniyle akranını bıçakladı

Küçücük kız dehşet saçtı! Arkadaşını sudan sebeple hastanelik etti
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var

Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
Paris'te mide bulandıran görüntü! Türk turist gördüklerine inanamadı

Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
Leao, Galatasaray ve Aston Villa arasındaki tercihini yaptı

Rafael Leao, Galatasaray ve Aston Villa arasındaki tercihini yaptı
Gözaltına alınan Manifest grubunun menajeri Tolga Akış'ın evinden servet çıktı

Gözaltına alınan Manifest grubunun menajerinin evinden çıktı
Arda Turan, Fenerbahçe'ye rakip oldu

Süper Lig devine rakip oldu!