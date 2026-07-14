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Şenköy'de afet konutları tamamlanma aşamasına geldi

Şenköy'de afet konutları tamamlanma aşamasına geldi
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Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Şenköy Mahallesi'nde yapımı süren kalıcı deprem konutları ve kamu yatırımlarında incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Şenköy Mahallesi'nde yapımı süren kalıcı deprem konutları ile kamu yatırımlarında incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinin yıkıma uğrattığı Hatay'da depremin izleri siliniyor. Yaraların sarıldığı Yayladağı ilçesinin Kaymakamı Halil Yazıcı, Şenköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen köy tipi kalıcı deprem konutları, yeniden inşa edilen Şenköy Aile Sağlığı Merkezi ile Şenköy Şeyh Ahmet Kuseyri Camii ve Türbesi'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yazıcı, projelerde görev yapan personele kolaylıklar diledi.

İncelemelerin ardından köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Yazıcı, mahalle sakinleriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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