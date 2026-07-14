Volkswagen'den 50 bin ek işten çıkarma: CEO Blume 'en kapsamlı yeniden yapılanma' dedi

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, Pazartesi günü çalışanlara gönderilen bir notta, şirketin genel giderlerini düşürmek için 50 bine kadar ek işten çıkarma planlandığını doğruladı. Blume, bu hamleyi 'şirket tarihindeki en kapsamlı yeniden yapılanma' olarak nitelendirdi. Kıyaslama çalışmaları, Volkswagen'in genel giderlerinin rakiplerine göre %20 daha yüksek olduğunu gösterdi. İlk aşamada 37 bin pozisyon gönüllü ayrılma ve kısmi emeklilik yoluyla elimine edilmişti.

Blume, personel maliyetlerinin şirket genel giderlerinin yarısını oluşturduğunu belirterek, sektör standartlarına uyum sağlamak için yaklaşık 50 bin ek pozisyonun daha küresel çapta kaldırılması gerektiğini söyledi. Yeniden yapılanma, 12 girişim ve 45 bireysel kararı içeren daha geniş bir planın parçası. Blume, çalışanlara şirketin hayatta kalması için 'elinden gelen her şeyi yaptığını' ancak kararların 'tartışmalı' olduğunu kabul etti.

Denetim kurulu dört fabrikanın kapatılması planını reddederken, bu tesislerin geleceği belirsizliğini koruyor. Blume, üç Volkswagen fabrikasında (Emden, Hanover ve Zwickau) ve Audi'nin Neckarsulm fabrikasında üretimin 2031-2034 yılları arasında sona ereceğini doğruladı. Aşırı üretimle mücadele için Volkswagen yıllık üretim hedefini salgın öncesi 12 milyon araçtan 9 milyona düşürüyor. Blume, grubun son iki yılda üretimi 2 milyon adet azalttığını ve Çin'deki yoğun rekabet nedeniyle burada 500 bin adet daha kesinti yapılacağını belirtti.

IG Metall sendikası başkanı Christiane Benner, planları 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi ve sendikanın daha önce tavizler verdiğini ancak yönetim kurulunun bunları görmezden geldiğini söyledi. Benner, çalışanlar arasındaki öfke ve belirsizliğin 'çok büyük' olduğunu ifade etti. Jeopolitik gerilimler de iş kaydetme önlemlerini zorlaştırıyor. Osnabrück fabrikasında İsrail savunma şirketi Rafael için araç üretme planının, Volkswagen'in %10 hissesine sahip Katar'ın egemen fonu tarafından engellendiği bildiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi