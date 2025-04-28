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Yaya Geçidindeki Motosiklete Otomobil Çarptı: 1 Yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan motosiklete otomobil çarptı, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yaya geçidinden geçen motosiklete otomobil çarptı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan motosiklete otomobil çarptı, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop Karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi Cem Sultan Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Süleyman Gürsoy idaresindeki 52 HF 912 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Aslan Koçyiğit'in kullandığı 55 ANT 093 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otomobilin ön camına çarparak yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayı gören bir vatandaş, "Motosiklet yaya geçidinden geçmeye çalışırken otomobil çarptı" dedi.

Öte yandan, kazada motosikletin yaya geçidinden geçmeye çalıştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - Yerel
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