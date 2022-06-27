Yaşar Tüzün'den CHP'den İhraç Edilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e 11 Soru

GÖKAY ŞİMŞEK

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, hakkındaki rüşvet soruşturması kapsamında geçici olarak görevden alınmasının ardından CHP'den ihraç edilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e 11 soru yöneltti.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Bilecik İl Başkanlığı'nda düzenlenen değerlendirme toplantısında konuştu. Tüzün'e, İl Başkanı Metin Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu, ilçe başkanları ve partililer eşlik etti. CHP'den ihraç edilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediyede yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapan Tüzün, "Bu toplantı Semih Şahin'in açıklamalarına cevap toplantısı değildir. 2019 yerel seçimler sonrası CHP Bilecik İl Örgütü'nün, ilçe, kadın ve gençlik kollarımızın bilgisi dahilinde olduğu, kamuoyunun bilmediği, perde arkasında yaşananları anlatma toplantısı olacaktır" dedi. Tüzün, Şahin'e şu 11 soruyu yöneltti:

Danışmanın Selçuk Erdağı ile ilgili yapılan şikayetlerde; şikayetçinin adı, soyadı, adresi ve imzası bulunan ve rüşvet talebi içeren şikayet dilekçeleri için neden suç duyurusunda bulunmadın? Bilecik'teki esnaf ve müteahhitlerin Rumeli Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. isimli İstanbul'da yer alan firmaya mali danışmanlık hizmet bedeli adı altında neden para yatırttın? CHP örgütümüzün ve Yiyecek Odası Başkanı'nın yazılı ve sözlü uyarılarına rağmen neden bu firmaya para yatırtmaya devam ettin? 14.05.2020 tarihinde parti binamızda yapılan toplantıda tutanak altına alınan Kayı A.Ş.'nin hesaplarını Belediye Meclis üyelerimizin belirlediği Bağımsız Denetim Şirketi tarafından denetlenmesi kararını neden yerine getirmedin? 14.05.2020 tarihinde parti binamızda yapılan toplantıda alınan karar gereğince 15 gün içerisinde şikayetlerin ve isteklerin yerine getireceğine ve bilgilendirme yapacağım demene rağmen neden bu iddialara cevap veremedin? Yine 14.05.2020 tarihinde yapılan toplantıda alınan karara göre Belediye Meclis üyelerimizin Selçuk Erdağı'nın görevden alınma talebini neden yerine getirmedin? Bilecik kamuoyu tarafından Elmas Çay Bahçesi olarak bilinen iş merkezinin iş yeri, dükkan ve ofis olarak ayrı ayrı satılmasının Belediye'ye çok daha yüksek rakamlar kazandıracağı aşikarken, tarafına örgütten yapılan tüm uyarılara rağmen neden bir bütün olarak satma gereği duydun? 2021 Haziran ayında yani Elmas Çay Bahçesi satışından sonra 29.07.2021 tarihli 24/290 yevmiye numaralı 596987911 hisse nolu Bodrum Turgut Reis'deki yaklaşık 6 Milyon TL değerinde olan villayı nasıl satın aldın? Belediye Meclisi toplantısında yapmış olduğun açıklamada "Benim bir dikili ağacım yok, Belediye Başkanlığım bittiğinde de olmayacak" demene rağmen Bilecik'teki ve Bodrum'daki villaları ve lüks otomobili nasıl satın aldın? 23.12.2020 tarihinde dönemin Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın oğlu Ege Erdağı ve yine aynı dönemde Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Söğüt'ün amcası İrfan Söğüt'ün satın aldıkları 256/37 parselde bulunan ve 19.021 m2'lik tarlayı neden imar değişikliği yaparak çok katlı ticari konut alanı olarak çevirdin? Pelitözü mevkiinde toplam 525 hektarlık alanda imar planı değişikliği yaptınız. 267/46 parsel ve 8547 m2 olan ve ailenize ait olan tarlayı neden imar planı değişikliği yaparak bu alanda bulunan tek akaryakıt istasyonu haline getirdin? Bilecik Öykü Sitesi'nde oturduğun evi 'kardeşim aldı' dedin. Madem kardeşinin durumu bu kadar iyiydi, seçim kampanyası döneminde neden bir araç bile temin edemedi ve sen Şişli Belediyesi'nden kiralık araç ile çalışmalarını sürdürdün? Kardeşinin son 5 yıllık gelirini Bilecik kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musun?

ANKA / Yerel