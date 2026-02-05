Mesleğinde yarım asrı geride bırakan terzi tarihi kentte zamana direniyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Mehmet Belder, yarım asrı aşkın süredir terzilik yaparak hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de kaybolmaya yüz tutan mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Tarihi Çarşı bölgesinde yalnızca 7 metrekarelik dükkanında mesleğini sürdüren 68 yaşındaki Mehmet Belder, 54 yıldır terzilik yapıyor. Bağ-Kur emeklisi olan Belder, terzilik sayesinde çocuklarını yetiştirip meslek sahibi yaptığını söyledi. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Belder, mesleğe ilkokuldan sonra başladığını belirterek, "İlkokul bittikten sonra terzi Şahin Özalp'in yanında başladım. Yaklaşık 7 yıl orada çalıştım. Bu işi öğrendikten sonra askere gittim. Askerden geldikten sonra kendi adıma dükkan açtım. Şu an halen devam etmekteyim. Bağ-Kur emeklisiyim. Artık dikim yaptıracak vatandaş olmadığı için ufak tefek işlerle meşgul oluyoruz. Bırakma safhasına geldik" dedi.

Terziliğin sevgi ve merak gerektiren bir meslek olduğunu ifade eden Belder, "Bu mesleğe merak etmek gerekiyor. En azından saygın olacak. Aynı zamanda yaptığın dikimi müşterinin üzerinde gördüğün zaman 'Bunu ben yaptım, benim eserim' diye zevk alıyorsun. Hala da meraklıyım, severek yapıyorum" diye konuştu.

Mesleğin artık yok olma noktasına geldiğini dile getiren Belder, çırak yetişmemesinin büyük bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "Şu anda geriden yetişen çıraklar olmadığı için bu iş fabrikasyona döndü. Bizim meslek artık bitme noktasına geldi. Zamanında çok revaçtaydı. O zamanlar bir baba, 'Oğlum liseye başladı, üniversiteye başladı, evlenecek, onun için takım elbise dikiver' derdi. Günümüzde bu işler artık bitti" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 54 yıldır başka bir işle ilgilenmeden terzilik yaptığını vurgulayan Belder, "Bu meslek sayesinde çocuklarımı ekmek sahibi yaptım ve alnımızın akıyla bugünlere geldik" dedi. - KARABÜK