Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Güncelleme:
Yargıtay'dan tüm evli olan sosyal medya kullanıcılarını yakından ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Karşı cinsin fotoğrafını beğenmek 'boşanma sebebi' sayıldı.

  • Yargıtay, sosyal medyada karşı cinsin fotoğraflarını beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğunu ve boşanma nedeni sayılabileceğini kararlaştırdı.
  • Mahkemeler, eşlerin sosyal medya beğenilerini sadakat ve güven ihlali kapsamında değerlendirecektir.
  • Sosyal medya etkileşimleri, ekran görüntüleri ve mesajlar boşanma davalarında delil olarak kullanılmaktadır.

Yargıtay, sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğunu kabul etti ve bu durumun boşanma nedeni sayılabileceğine karar verdi. Sosyal medya kullanıcılarına uyarılarda bulunan Avukat Tevfik İmamoğlu, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin emsal niteliğinde bir karar verdiğini söyledi.

"SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI"

Sosyal medyada karşı cinse ait fotoğrafları beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğuna hükmedildiğini ifade eden İmamoğlu, "Aslında kararı ilk derece mahkemesi olarak Kayseri 5. Aile Mahkemesi veriyor. Davacı eş, kocasının başka kadınların fotoğraflarını beğendiğini belirterek eşinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını öne sürmüştür. Mahkeme de bu sebeple ve dosya kapsamı itibarıyla kocayı ağır kusurlu bulmuştur. İstinaf sürecinden sonra kararın temyiz edilmesi ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi; 'Başka kadınlara ait fotoğrafları beğenmek güven sarsıcı davranıştır ve boşanma nedenidir' diyerek emsal bir karara imza atmıştır" dedi.

Yargıtay'dan Emsal Karar: Sosyal Medyada Fotoğraf Beğenmek Boşanma Nedenidir

"EKRAN GÖRÜNTÜLERİ, MESAJLAR VE ETKİLEŞİMLER..."

"Bu karar ile birlikte evli bireylerin sosyal medya kullanımına ilişkin önemli ölçüt de yargı sistemine girmiş oldu" diyen Avukat İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Artık mahkemeler eşlerin sosyal medya beğenilerini sadakat ve güven ihlali kapsamında değerlendirecektir. Bu nedenle sosyal medya davranışları boşanma davalarında artık somut kusur olarak kabul edilmekte ve bu etkileşimler boşanma davalarında artık güçlü deliller arasında yer alıyor. Ekran görüntüleri, mesajlar ve tüm dijital etkileşimler tarafların kusur oranının belirlenmesinde dikkate alınıyor. Vatandaşlara sosyal medya kullanırken bu hususu dikkate almalarını öneriyorum."

