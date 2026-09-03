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Yaren Leylek Adem Amca'ya Veda Etti

Yaren Leylek Adem Amca'ya Veda Etti
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Bursa'daki Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz'la dostluğuyla bilinen Yaren Leylek, güneye göç etmeden önce duygusal bir vedayla uğurlandı. Afrika'ya yolculuğa çıkan Yaren'in gelecek yıl geri dönmesi bekleniyor.

Bursa'da her yıl Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne gelerek balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla milyonların sevgisini kazanan Yaren Leylek, güneye göç etmeden önce Adem Amca'ya veda etti.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yıllardır süren Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz dostluğunda bir göç mevsimi daha sona erdi. Sabah saatlerinden itibaren yuvasında görülmesi beklenen Yaren Leylek, gün içerisinde Adem Yılmaz'la vedalaşarak güneye doğru kanat çırptı.

Yaren'in göçü öncesinde yaşanan duygu dolu anlar kameralara yansıdı. Adem Yılmaz, havalanan Yaren'i ellerini açarak uğurlarken, köydeki diğer leyleklerin de göç için bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Yaren Leylek'in Afrika'ya ulaşmak üzere uzun bir yolculuğa çıkacağı, kışı burada geçirdikten sonra gelecek yıl yeniden Eskikaraağaç'a dönmesinin beklendiği ifade edildi. Adem Amca'nın Yaren'i uğurladığı anlar ise "Dostlukta mesafe olmaz" dedirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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