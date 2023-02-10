Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yardım malzemelerini çaldığı iddia edilen 4 belediye personeli gözaltına alındı

Yerel Haberler

Yardım malzemelerini çaldığı iddia edilen 4 belediye personeli gözaltına alındı Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun açıklamasını ihbar olarak kabul ederek, deprem bölgesine giden yardımları çaldığı iddia edilen 4 belediye personelini 'hırsızlık'...

Yardım malzemelerini çaldığı iddia edilen 4 belediye personeli gözaltına alındı

EDİRNE - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun açıklamasını ihbar olarak kabul ederek, deprem bölgesine giden yardımları çaldığı iddia edilen 4 belediye personelini 'hırsızlık' suçundan gözaltına aldı.

Keşan'da Kahramanmaraş'a gönderilmek üzere toplanan yardımları tasnif etmekle görevlendirilmiş Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 4 kadın personel, iddiaya göre bazı yardım malzemelerini çalarak evlerine götürmüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından 4 kişi, açığa alınırken haklarında soruşturma başlatılmıştı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun bugün konu hakkında gazetecilere yaptığı açıklamayı ihbar olarak değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcısından alınan talimat sonrası Ü.Ç. ve L.E.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorguları süren 4 kadının, bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Akarca - Yerel

Mustafa Helvacıoğlu Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Keşan Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title