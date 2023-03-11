Yardım etkinliğinden elde edilen gelir Başkan Akçadurak'a teslim edildi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, AK Parti Gediz İlçe Kadın Kolları Başkanı İsminaz Kandemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret ederek düzenlenen yardım etkinliğinden elde edilen geliri teslim etti.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, AK Parti Gediz İlçe Kadın Kolları Başkanı İsminaz Kandemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret ederek düzenlenen yardım etkinliğinden elde edilen geliri teslim etti.

Başkanlık makamında düzenlenen ziyarete, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyeleri Gülşen Şener Erkan ve Sait Aydemir eşlik etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilmek üzere kuru gıda, kahvaltılık, hijyen gibi malzemelerin alınmak üzere Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen yardım etkinliğinden elde edilen geliri AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan ve AK Parti Gediz Kadın Kolları Başkanı İsminaz Kandemir, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a teslim etti.

Depremzede vatandaşlarımız için her zaman destekçi olduklarını belirten Başkan Akçadurak, AK Parti Gediz Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu etkinlikten elde edilen gelirin depremzede vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağını belirtti.

AKçadurak, "Bu etkinlikten elde edilen gelirin tamamını depremzede kardeşlerimize bağışlayacağız. Yardım etkinliğine ürünüyle, emeğiyle, parasıyla, duasıyla katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize, yaraları sarmak için katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Yaraları birlikte saracağız" diye konuştu. - KÜTAHYA

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