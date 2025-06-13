Yaralı Ebabil Kuşu, Duyarlı Genç Tarafından Kurtarıldı

Yaralı Ebabil Kuşu, Duyarlı Genç Tarafından Kurtarıldı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 15 yaşındaki Yusuf Önder, yaralı bir Ebabil kuşunu bulup besleyerek Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Kuş, tedavi edilmek üzere Şanlıurfa'ya götürülecek.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, duyarlı bir genç tarafından yaralı halde bulunan Ebabil kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

İlçe merkezinde yaşayan 15 yaşındaki Yusuf Önder, bir ağacın altında çırpınan ve uçamayan bir kuş fark etti. Kuşun Ebabil olduğunu öğrenen Yusuf, onu evine götürerek su ve yiyecek verdi.

Bir gece boyunca kuşla ilgilenen Yusuf, ertesi gün Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ile iletişime geçti. Besni'ye gelen ekipler, kuşu teslim alarak tedavi edilmek üzere Şanlıurfa'ya götürdü. Yetkililer, kuşun gerekli veteriner müdahalesi yapıldıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.

Yusuf Önder, doğaya olan ilgisinin çocukluğundan bu yana sürdüğünü belirterek, "Birkaç yıl önce de yaralı bir şahin yavrusu bulmuş ve yine Doğa Koruma ekiplerine teslim etmiştim. Hayvanlar bizim sessiz dostlarımız. Onları korumak hepimizin görevi" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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