Yangınlar Soruşturmasında 17 Şüpheli Gözaltında

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son zamanlarda meydana gelen orman yangınları ile ilgili yürütülen adli soruşturmalar kapsamında 17 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yangın nedeniyle Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu boşaltıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından son zamanda yaşanılan yangınlar ile ilgili paylaşımda bulundu. Tunç, yangınlar sorası Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen adli soruşturmalar sonucu 17 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Tunç, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. Yeşil Vatan'ımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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