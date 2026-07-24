Yangın söndürme cihazlarının bakımı hayati önem taşıyor

Eskişehirli işletme sahibi Ömer Gökboğa, yangın söndürme cihazlarının ihtiyaç anında sorunsuzca kullanılabilmesi için düzenli bakımının yapılması ve kullanımının öğrenilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde hem hava sıcaklıkları hem de yangın olayları arttı. Özellikle ev ve iş yerleri gibi kapalı mekanlarda yangın söndürme cihazı ile alevlere yapılan ilk müdahale önem taşırken, bu cihazlarla ilgili işletme sahibi Ömer Gökboğa, vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Gökboğa, ihtiyaç anında yangın söndürme cihazlarının sorunsuzca kullanılabilmesi ve problem çıkarmaması için 4 yılda bir düzenli bakım yapılması gerektiğini ifade etti.

"Maliyeti yaklaşık 400 ile 600 TL arasında değişir"

Konuyla ilgili bilgi paylaşan işletme sahibi Ömer Gökboğa, "Doğru yangın söndürme cihazını aldıktan sonra bakım ve kontrollerini yaptırmamız gerekiyor ki ihtiyaç anında müdahale konusu hızlı bir şekilde sağlansın. Yalnız, vatandaş tüpü aldıktan sonra bakımını yaptırmayıp onu yıllarca bekletirse, tam ihtiyaç anında çalışmadığını görüp daha çok panik olur ve yangın daha çok büyür. Cihazın içeriğine göre, toz kalitesine göre ve içeriğine göre bakım maliyeti değişir. Tozlu, köpüklü ve gazlı cihazlar var. Genellikle tozlu söndürme cihazı kullanılıyor. Bunların 4 yılda bir bakımlarının, dolumlarının yapılması gerekmekte. Yıllık bakımlarının da yapılması gerekmekte. Maliyeti yaklaşık 400 ile 600 TL arasında değişir. Apartman yöneticileri bu konuyla ilgili sorumlu oluyorlar" dedi.

"Sadece toz değil, aynı zamanda azot kontrolünün de yapılması lazım"

Bazı vatandaşların yangın söndürme cihazını kullanmayı bilmediklerinden bahseden Gökboğa, "Vatandaş tetiği nasıl kullanıldığını bilmiyor ya da içindeki toz hala mevcut ama içinde azotu kaçmıştır ama onu dolu zannediyor, müdahale edebileceğini düşünüyor. Asıl önemli olan şey, yangın söndürme cihazının içinde bulunan azot itici gazdır. O itici gazı olmadığı zaman da tüp çalışmaz. Dolayısıyla sadece toz değil, aynı zamanda azot kontrolünün de yapılması lazım. Azot kontrolü de zaten tüplerin üstündeki manometreden yapılabilir" ifadelerini kullandı.

"24 metrekarelik alandaki bir yangın cihazla söndürülebilir"

Cihaz ile yangına en az 1,5-2 metre mesafeden müdahale edilmesi gerektiğini vurgulayan Gökboğa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok yakından müdahale edilirse cihaz hem yangını ittirir hem de söndürmez, daha da zararlı olmaya başlar. Dolayısıyla o 1,5-2 metrelik mesafeyi korumaları çok faydalı. Bir yangın söndürme cihazıyla 24 metrekarelik alanda bir yangını söndürebilirler. Dolayısıyla vatandaşlar bakımlarını ve kontrollerini yaptırdıkları yangın söndürme cihazlarıyla panik yapmadan, çok iyi ve kolay bir şekilde yangında hızlı müdahale edebilirler. Her evde demiyorum ama her binada bulunması gerekir, zorunludur. Çünkü yangın insanların hayatında bir kere karşılaşacağı bir afet olabilir. Dolayısıyla o bir kere karşılaştığı durumda da tedarikli olması en güzeli tabii ki."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı