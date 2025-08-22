Yangın şehitleri için anma programı düzenlendi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Delikliçınar Meydanında yangınla mücadele ederken şehit olan ormancıların anıldığı programda, yangınlar sırasında çekilen fotoğraflar sergilendi.

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Denizli İl Başkanlığı tarafından, orman yangınları ile mücadele ederken şehit olan kahramanlar için anma programı düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı sergide, meydana gelen orman yangınlarının ardından oluşan doğal tahribat, yok olan canlı yaşamı ve kaybedilen ekosistem zenginlikleri, çarpıcı fotoğraflar ve bilgilendirici panolar yer aldı.

"Yeşil vatan, bize emanettir" diyen TÜRKAV Şube Başkanı Murat Aydınlı, yaptığı konuşmada; "Bu emaneti korumak; sadece bir çevre sorumluluğu değil, aynı zamanda milli ve manevi bir görevdir. Yangınlara karşı canını ortaya koyan orman işçilerimize, güvenlik güçlerimize, gönüllü vatandaşlarımıza, Ülküdaşlarımıza ve her alanda destek veren kahramanlarımıza minnettarız. Bu nedenle; Yangınlarla mücadele ederken şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, Yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Dualarımız, bu milletin her ferdiyle, her ağacıyla, her damla toprağıyladır. Allah, devletimizi ve milletimizi her türlü afet ve musibetten korusun" diye konuştu.

"Ormanlarımız vatan toprağımızın can damarıdır

Ülkü Ocakları İl Başkanı Özgür Solak da anlamlı serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek; "Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları, aziz milletimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Ağaçlarımızın, ormanlarımızın ve doğal zenginliklerimizin alevlere teslim olduğu bu zorlu süreçte, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin emir ve talimatları doğrultusunda ilk andan itibaren harekete geçtik. Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nin koordinesinde; yangınla mücadelede görev alabilecek şekilde eğitilmiş gönüllülerimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarla tam bir uyum içinde söndürme faaliyetlerine destek vermiştir. Bu kahraman gönüllülerimiz, canlarını hiçe sayarak ormanlarımızı korumak adına büyük bir özveriyle çalışmışlardır. Bizler için orman sadece ağaç değil; geleceğimizin teminatı, vatan toprağının can damarıdır. Bu bilinçle her bir teşkilat mensubumuz, yaşanan felaketin yükünü paylaşmakta ve milli bir sorumlulukla sahadaki görevini yerine getirmektedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin çizdiği ahlaki ve milli duruş istikametinde; Ülkü Ocaklı gençlik, devletine sadakatle bağlı, milletinin her şartta yanındadır. Bugün olduğu gibi yarın da yeşil vatanın korunması için azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle, sahada görev alan tüm gönüllülerimize, kamu personelimize ve teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışın yoğun olduğu sergi ve anma programında duygu dolu anlar yaşandı. Bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. - DENİZLİ