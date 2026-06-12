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İnfaz ve Koruma Memurları Günü Yalvaç'ta konser ve gösterilerle kutlandı

İnfaz ve Koruma Memurları Günü Yalvaç'ta konser ve gösterilerle kutlandı
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Adalet Bakanlığı bünyesindeki infaz ve koruma memurları, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen etkinliklerde sahne aldı. Programda halk oyunları gösterileri ve konser sunuldu, başarılı personele ödüller verildi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memurlarından oluşan Grup İKM ile halk oyunları ekibi, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen etkinliklerde sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu yıl ilk kez resmi olarak kutlanan 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla Yalvaç Anlatan Meydanı'nda gerçekleştirilen program, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Tamamı günün anlam ve önemine vurgu yapacak şekilde hazırlanan etkinlikler kapsamında konser ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Yalvaç Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında çeşitli branşlarda düzenlenen turnuvalarda dereceye giren personele ödülleri takdim edildi. Görevlerinde üstün başarı gösteren personeller plaketle ödüllendirilirken, ceza infaz kurumlarında 20 yıl ve üzeri hizmet veren personele de teşekkür plaketi verildi. Ödül töreninin ardından sahne alan halk oyunları ekibi yöresel gösterilerini sergiledi. Daha sonra Grup İKM tarafından verilen konserle katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin özverili çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen program, konserin ardından sona erdi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOnat Pınar:

Böyle etkinlikler görmek bir zamanlar daha sık olurdu. Şimdi her şey dijitalleşti konserlerin de bu kadar çok yapılmadığını görmek üzücü.

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Haber YorumlarıŞeref Can Şahin:

Güzel bir etkinlik düzenlemişler ama bu tür faaliyetler turizm açısından daha geniş kitlelere yayılabilirdi. Yalvaç'ta başlayan bu tür etkinliklerin Türkiye'nin tanıtımına da yardımcı olacağını düşünüyorum. Emeği geçenlere başarı dilerim.

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Haber YorumlarıSemih Akın:

ya bu memurlar da çalışıyo işte niye böyle böyle kutlamalar yapılıyo hani erkekler bu tarz işlerde daha başarılı olur ama kadınlar da vardır şimdi arada sırada tabii ama genel olarak bu işler erkeklere daha uygun bence yine de emeği geçenleri kutlamak güzel bir şey

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