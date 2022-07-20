Yalova Valisi'nin "En Kolay İhmal Edilebilir İl" Sözüne CHP'den Destek Geldi

NEDİM GÜLER

Yalova Valisi Muammer Erol, Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda " Yalova'nın en kolay ihmal edilebilir il olma hususiyetini biran evvel ortadan kaldırmak gerekiyor" dedi. Vali Erol'a destek veren CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, "Valiyle neredeyse ilk defa tamamen aynı düşünüyoruz" diye konuştu. Gürel, AKP'nin Yalova'ya yapılmayan onlarca vaadi olduğunu söyledi.

Yalova Valisi Muammer Erol, 16 Temmuz'da yapılan, Yalova Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kente yapılacak yatırımlarla ilgili olarak, "Yalova'nın en kolay ihmal edilebilir il olma hususiyetini biran evvel ortadan kaldırmak gerekiyor" dedi.

Vali Muammer Erol'un sözlerine destek veren CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, "Valiyle neredeyse ilk defa tamamen aynı düşünüyoruz çünkü bizim birçok konuda yıllardır söylediğimiz haykırdığımız gerçeği o da dile getirmiş. Bu iktidarın gözünden Yalova'nın nasıl gözüktüğünü, nasıl algılandığını net bir şekilde anlatmış" dedi.

Yalova Valisi Muammer Erol'un bahsettiği yatırımların ağırlıklı olarak yollardan oluştuğunu söyleyen İl Başkanı Gürel, "Bunlardan zaten en komiği en efsane hale gelmiş olanı biliyorsunuz, Yalova-Armutlu yolu yaklaşık 25 yıldır bitmeyen bir yol. Bunun üzerinde yaklaşık 2-3 yıldır 'bitiriyoruz, başlıyoruz, kamulaştırmasını bitirdik, projelerini yaptık' dedikleri çevre yolu var. Hatta en son ilgili belediyelerin imar planlarında o yol kamulaştırma bedeli çıkmasın diye imar planındaki kişilerin mülkiyetleri terk alanları o yoldan olacak şekilde ayarladılar ki bir masraf çıkmasın bir an önce yapalım diye. O biteli de bir buçuk iki yıl oldu. Hatta ihalesinin yapıldığını söylediler. O da bir şekilde başlayamıyor. Muhtemelen başlayamayacaklar parasızlıktan" dedi.

"HASTANE, HER HAFTA AÇILIYOR"

Hastane projesinin de 6 aydır her hafta açıldığını kaydeden Mehmet Gürel şunları söyledi:

"Yanında heyelan oldu. Bazı kişiler zemininde kayma olduğunu, zemininde oturma olduğunu söylüyor. Soruyoruz tabii net doğru bilgiyi almıyoruz. Onun dışında Çınarcık Bölgesi'nde bizim yine duyurduğumuz daha önce birçok kez toprak kayması. Yalova'da Bayraktepe Mahallesi'ndeki toprak kayması. Yani insan hayatını aynı zamanda kolaylaştıran değil bir de riske atan bu sorunlara yönelik de iktidardan herhangi bir çalışma, çaba şu ana kadar görülmedi. Yine haberlerde okuduğum Bursa yolundaki kavşak çalışmasıyla alakalı bir şey var. O zaman da söyledim şimdi de söylüyorum. Bu kavşak çalışması yeterli değil. Çünkü o bölgenin imar planlarında bakıyoruz görüyoruz. İşte olası bir AVM yatırımı, emniyet binası, bazı kamu binaları, yüzlerce dairelik projeler yolun karşı tarafında da konut dışı çalışma alanları kentsel servis alanları yani oradaki trafik yoğunluğunu çok artıracak arazi kullanım kararları var. Yapılan kavşak genişletme çalışması ve yolun devamı çalışması bunun için yeterli değil. Göreceksiniz bu halde kalırsa kavşak sadece Kirazlı'ya doğru yapılıp bitirilirse orada bittikten 2-3 yıl sonra trafik felç olur. O kavşak orayı kurtarabilecek rahatlatacak bir kavşakta değil.

"BİR ŞEY YAPILIYOR GİBİ GÖSTERMEYİ ÇOK SEVİYORLAR"

Genelde AK Partili yöneticilerde şöyle bir tavır da var. Bunu Vali Bey de şöyle belirtmiş. 'Proje, niyet var denilebilir ama projeyi gerçekleştirmek adına bir gayret ortaya konulmalı' diyor. Yani şöyle bir eğilim var onlarda. Diyelim ki 500 metre yolu asfaltlıyorlar. AK Partili herkes il başkanı, ilçe başkanı, yöneticiler, kadın kolları, gençlik kolları orada var olayım diyen herkes siyah takım elbiselerini giyiyor. Böyle ağır çekim bir buçuk ay boyunca orada fotoğraflar veriyorlar. Bugün akşam üzeri 4'te fotoğraflarımız, sabah 9'da fotoğraflarımız. Bir ayda bitecek iş 6 ayda bitmiyor ama yüzlerce fotoğraf çekiliyorlar. Yani bir şeyi yapılıyor gibi göstermeyi çok seviyorlar."

"VALİ BEYİN İÇİ RAHAT OLSUN"

Yalova'nın pek çok sorunu olduğunu da kaydeden CHP İl Başkanı Mehmet Gürel, "Yani Yalova metropollerin ortasında, gerçekten kendine özgü herkese örnek olabilecek butik bir kent olma ihtimali varken AK Parti iktidarının sadece şov yapma, hava atma, sadece proje adı söyleme eğiliminden dolayı ortada atıl kalmış bir kent haline geldi. Vali de bunu vurgulamış" dedi. Gürel, Vali Muammer Erol'a yönelik eleştiri de bulunarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adını benim Vali Bey Camii olarak koyduğum biliyorsunuz denize sıfır cemaatsiz caminin yapımına yönelik bürokratik işlemler tüm hızıyla sürüyor. Bakalım oranın inşası da buradaki yollar gibi böyle konuşulup yapılmayan bir şekilde mi ilerleyecek yoksa hemen finans bulunup yapılacak mı diye de hatırlatmak isterim. Vali beye bu duyarlılığından dolayı teşekkür eder ve içini rahatlatmak için de şöyle bir şey söylerim. Merak etmesin çok yakında en geç bir yıl içerisinde mümkünse inşallah daha kısa eğer mümkünse önümüzdeki ay olsun. Seçimde bu iktidar değişecek. Artık şov yapan, sadece fotoğraf çektiren veya slogan atan iktidarlardan ziyade Yalova'ya ve bütün diğer illere bütün Türkiye'ye önem veren gerçek sorunları çözen halkın gerçek sorunlarını çözen Millet İttifakı'nın iktidarı gelecek. Bu bağlamda içinin de rahat olmasını isterim."

ANKA / Yerel