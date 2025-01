Yalova'da Örnek Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı

Yalova'dan Türkiye'ye örnek kan bağışı kampanyası

YALOVA - Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Yalova Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasının tüm Türkiye'ye örnek olacak düzeyde olduğunu söyledi.

Vali Kaya, kan bağışına destek amaçlı, Yalova Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Vali Kaya, ziyaret sırasında hastane Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ergenç ve yetkililerden bilgi aldı. Kan bağışı kampanyasına ilişkin açıklamada bulunan Vali Kaya, "Tüm Türkiye'ye örnek olabilecek çok güzel bir kampanya. Çünkü biliyoruz ki, pandemi ile birlikte aslında bizim Kızılay'daki stoklarımız azaldı. Biz her dönemde bu stokları doldurmak için çeşitli kampanyalar yapıyoruz. Ama bu kadar başarılı bir kampanyayı ben ilk defa görüyorum. Herkes çok heyecanlı bütün kurumlar buraya destek veriyor STK'larımız burada tek yürek olmuş durumdayız inşallah. Hedefimiz bini bulmak bin kişiye ulaşmak ama daha da inşallah bu katlanarak devam edecek. 5 gün sürecek olan kampanyamıza bütün Yalovalı hemşirelerimizi bekliyoruz, biliyoruz ki bir ünite kan aslında bir hayat kurtarıyor. Dolayısıyla verilen sadece bir ünite kan değil aslında bir insanın hayatını kurtarmış oluyoruz. Bu bilinçle tüm arkadaşlarımızı buraya davet edelim istiyoruz. Ben özellikle sağlık çalışanlarımıza bu duyarlılıklarından dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum sağ olsunlar var olsunlar. Size de teşekkür ederiz. Şu ana kadar yaklaşık 450 ünite kan toplandı" dedi.

"Tek yürek olduğumuzda riski azaltabiliriz"

Yakın zamanda gerçekleşen deprem tatbikatına ilişkinde değerlendirmede bulunan Vali Kaya, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz tatbikatımızda AFAD'ın koordinasyonunda 6 ilimizi kapsayan ve gerçeğini aratmayan çok güzel bir tatbikat gerçekleştirdik. Amacımız Yalova'nın bir deprem anındaki potansiyelini yani mevcut kapasitesini daha da artırmak en son yaşamış olduğumuz depremde çok büyük bir felaket yaşadık. Arama kurtarma ekibinden tutun da tüm aslında birimlerin yapması gereken çalışmaların daha somutlaştırılması gerektiğini tecrübe ettik. Dolayısıyla biz Yalova olarak bir deprem yaşadığımızda buna hazırlıklı olmak istiyoruz. Çevre illerden gelecek yardımın gecikmesi durumunda Yalova'da kendi potansiyelimizi kullanarak kendi gücümüzü arama kurtarma ekiplerimizi sayılarını artırarak kurumların kapasitesini artırarak mevcut can kayıplarını önlemek depreme hazırlıklı olmak. Riski azaltmak için aslında bir teyakkuz halindeyiz. Burada istiyoruz ki her bölgeden her kurumdan hatta sivil toplum kuruluşlarımızın da katkılarıyla arama kurtarma ekiplerimizin sayısını artıralım. Bunu köylere kadar yaymak istiyoruz. Köylerimiz de dahil olmak üzere her birisinin arama kurtarma ekipleri olsun ve bir depremde biz hızlı bir şekilde harekete geçelim istiyoruz. Aslında bugünkü kan bağışıyla oluşturmuş olduğumuz bu kampanyada onun bir göstergesi. Yani biz Yalova olarak tek yürek olduğumuzda riskleri azaltabiliriz diyoruz. Hep beraber her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Bu afet zamanı olur başka felaketler olur işte salgın hastalık olur. Yani sonuç olarak kendi gücümüzü potansiyelimizin farkındayız. Bununla birlikte işte bu iş birliğiyle bunu daha üst seviyeleri taşımak istiyoruz."

Yalova Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen etkinliğe, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdür Vekili Cemil Kocabaş, İl Sağlık Müdür Vekili Burak Gül, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ergenç'in yanı sıra protokol temsilcileri de katıldı.

Kan bağışı kampanyasına, emniyet, jandarma, sağlık, AFAD ve çeşitli kurumların personelleri de destek verdi. 5 günün sonunda 1000 ünite kan toplanması bekleniyor.