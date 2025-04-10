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Yalova'da Kafe İşletmecisinden Polislere Sürpriz Kutlama

Yalova'da Kafe İşletmecisinden Polislere Sürpriz Kutlama
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Yalova'daki bir kafe, polis haftası nedeniyle ihbar üzerine gelen polisleri pasta ve alkışlarla karşıladı. Kafe işletmecileri, bu jestle polislerin yüzünü güldürmek istediklerini ifade etti.

Yalova'da kavga ihbarında bulunan kafe işletmecisi 2 kadın polisleri pastayla karşılayarak sürpriz yaptı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü sebebiyle İsmet Acar Caddesi üzerinde hizmet veren bir kafenin işletmeciler polislere sürpriz bir kutlama yaptı. Kavga ihbarında bulunan işletme sahibi Feyze Geçer ve Burcu Adıyaman, kafelerine polis çağırdı. İhbar üzerine adrese gelen polisler pasta ve alkışlarla karşılandı. Polisler karşılaştıkları sürprizle büyük şaşkınlık yaşadı. Kutlama pastasını hep birlikte kesen emniyet mensupları, bu jestin kendilerini onurlandırdığını belirtti. Etkinliğe çevredeki esnaf da destek verdi.

İşletme sahibi Feyze Geçer ve Burcu Adıyaman, Polis Haftası dolayısıyla ufak bir sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Onları kavga var diye çağırdık. Alarm sistemimizi de devreye soktuk. Sağ olsunlar hemen geldiler. Bizler de onlara ufak bir sürpriz yapmak istedik. Yüzlerini gülümsetmek istedik. Teşekkür ederiz" dedi. - YALOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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