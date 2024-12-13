Yalova'da Hayırsever Ali Altınbaş'tan 320 Çocuğa Ayakkabı Yardımı

Yalova'da lunapark işletmeciliği yapan hayırsever Ali Altınbaş, 10 yıldır sürdürdüğü "Çocuklar Üşümesin" kampanyası çerçevesinde bu yıl 320 çocuğa ayakkabı yardımı yaptı.

Altınbaş, bu yıl kampanya çerçevesinde 700. Yıl İlköğretim Okulu, İsmetpaşa İlköğretim Okulu, Elmalık Köyü İlköğretim Okulu ve Bağlarbaşı Mahallesi'nde toplam 320 çift ayakkabıyı ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması için muhtarlara teslim etti. Kampanyanın 10 yıldır aralıksız sürdüğünü belirten Ali Altınbaş, bugüne kadar yaklaşık bin 500 çocuğa ulaşıldığını belirterek, "Çocukluğumuzda okuldayken bize de ayakkabı yardımında bulunmuşlardı. Biz de kara lastikle okula gidiyorduk. Bu yardımlar hoşumuza gitmişti, o mutluluğu biliyoruz. Bu kampanyayı ara ara gündeme getiriyoruz. Muhtarlarımız, mahalleleri için bizden yardım talep ediyor. Şu anda 320 çift ayakkabı dağıtıyoruz. Yetişemediğimizden dolayı da buradaki iş insanı arkadaşlarımızı da kampanyaya davet ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da sürecek. Bu kampanyayı 10 yıldır sürdürüyoruz. Tahminimce bugüne kadar bin 500 çift, belki daha fazla ayakkabı yardımında bulunduk. Öğrenci kardeşlerimizi bu şekilde sevindirmeye çalışıyoruz" dedi.

İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Salih Ayvaz ise kampanyayı gerçekleştiren hayırsevere teşekkür etti. Yalova Genç Romanlar Federasyonu Başkanı Kerem Koyuncu da kampanyaya desteklerin artmasını diledi. - YALOVA