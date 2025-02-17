Yalova'da görev yapan Gazi Astsubay Efe, üniformasını gururla taşıyor

Yalova'da görev yapan ve 2021 yılında Mardin'de teröristlerle girdiği çatışma sonucu gazi olan 39 yaşındaki Astsubay Sadullah Efe, 2022 yılında emeklilik hakkı kazanmasına rağmen silah arkadaşlarıyla çok sevdiği mesleğini sürdürmenin gururunu yaşıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2009 yılında görevine başlayan ve 2021 yılında Mardin Midyat Komando Tabur Komutanlığı'nda düzenlenen operasyonda terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışma sonucu gazi olan Astsubay Sadullah Efe, mesleğine olan bağlılığıyla dikkati çekiyor. 2009 yılında Uzman Çavuş olarak jandarma kadrosuna katılan ve çeşitli kritik görevlerde bulunan Sadullah Efe, 2017 yılında astsubaylık sınavını kazanarak rütbe yükseldi. Efe, 2019 yılında Midyat Komando Tabur Komutanlığı'na atanarak tim komutanı olarak göreve başladı. 30 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Yüzbaşı Halil Özdemir Operasyonu'nda, terör örgütü mensuplarıyla yakın temas sonucu çıkan çatışma esnasında iki bacak ve sırt bölgesinden olmak üzere dört kurşun isabet etti. Efe operasyon sürecinde yaşananları şöyle anlattı:

"Saat 15.00 sularıydı. Timimize tahsis edilen arama tarama faaliyetleri sırasında iki bölücü terör örgütü mensubunun gizlenmiş olduğu mağarada yakın bir temas şeklinde çatışma sürecimiz oldu. Bu çatışmada her iki bacak ve sırt bölgemden olmak üzere dört adet silahlı ateş yaralanmasına maruz kaldım. Arkadaşlarımın anında müdahalesi sayesinde 15-20 dakika içerisinde helikopter bölgeye ulaştı ve tahliye edildim. Aynı zamanda, beni yaralayan iki teröristin etkisiz hale getirildiği haberini almak moralimi yükseltti."

2022 yılında emeklilik hakkı kazanmasına rağmen görevine devam etme kararlılığı gösteren Sadullah Efe, "Mesleğe devam edip etmeyeceğim soruldu. Ben de üniformamı çıkarmak istemediğimi söyledim ve görevime devam etmek üzere imzamı attım. Şu an hala Yalova İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde muvazzaf astsubay olarak görevime devam ediyorum. Meslektaşlarımla, silah arkadaşlarımla ve komutanlarımla görevime devam ediyorum" diye konuştu.

Teknolojik gelişmelerin, sahada görev yapan askerlerin güvenliğini artırdığını belirten Efe, "Mevcut bu gelişmeler, özel donanımlar olarak gece arazi şartlarında, zorlu mücadelelerde görevlerini ifa eden komando timlerimizin, terörle mücadelede bulunan arkadaşlarımızın bir güvencesi oluyor. Bu zaiyatlarımızı engelliyor, ocaklara düşen şehitlerimizin önüne engel oluyor. Uzuvlarını kaybeden gazilerimizin önüne engel oluyor. Sayısının artmasını istemediğimiz bir şey de şehitlerimiz ve gazilerimiz" diye konuştu. - YALOVA