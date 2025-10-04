Yalova'da Dev Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Yalova'da 5 ilden bin 370 personelin katılımıyla dev deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçek bina enkazlarıda yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Yalova'da gerçekleştirilen tatbikata İstanbul, Sakarya, Bursa ve Kocaeli'den de ekipler katıldı. Deprem senaryosu gereği Yalova merkezli 7,2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de büyük yıkıma yol açtı. Yalova Valiliği ile AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen tatbikatta 521 arama kurtarma personeli, 18 arama kurtarma aracı, 23 afet grubu olmak üzere toplam bin 370 personel ve 210 araç görev yaptı. Tatbikatta arama kurtarma ekipleri merkez, Termal ve Çınarcık ilçelerindeki enkaz alanlarında çalışma gerçekleştirdi.

Yalova Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise su altı ve su üstü arama kurtarma çalışması yaptı. Çalışmada vatandaşların deniz yoluyla tahliyesi yapıldı. Çiftlikköy ilçesindeki Aksa Fabrikası'nda ise KBRN tatbikatı yapıldı. Millet Bahçesi'nde Garnizon Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çadır kent kurulumu yaptı.

Vali Hülya Kaya, tatbikatla ilgili şunları kaydetti:

"Bugün saat 14.00'te 7,2 büyüklüğünde Yalova'da bir deprem meydana geldi. Bu senaryo üzerinden yaklaşık 400 kişilik ekibimizle bugün arama kurtarma faaliyetleri, onun dışında barınma, beslenme, bütün çalışma gruplarımızı aktive etmiş olduk. Biraz önce koordinasyon merkezimizde bütün çalışma grubumuzun yöneticileriyle beraber bir araya geldik. Biraz önce de arama kurtarma ekiplerini sahaya yönlendirdik. Bu yapmış olduğumuz çalışmalarda yaklaşık ilk taramalarda 4 bine yakın binanın yıkıldığı bilgisi bize ulaştı. Arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte kaç kişinin göçük altında kalacağı, yapmış olduğumuz senaryo doğrultusunda böyle büyüklükteki bir depremde yaklaşık bin kişinin can kaybı gerçekleşeceğini düşünmekteyiz. Bizim destek illerimiz de buraya geldiler. Onlar da hem arama kurtarma çalışmalarında gereken destekleri verecekler. Bugün elimizde merkezde 4 tane binamız var. Bu 4 bina içinde biz arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Biri Termal, biri Çınarcık, iki tane de ilçelerimizde senaryo gereği arama kurtarma çalışmaları yapacağımız alanlar var. Neden bu senaryoyu Yalova'da sık sık gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Aslında çok yakın zamanda beklenen bir Marmara depremi var. Bu depremde en çok hasar görecek illerimizden biri de Yalova. Dolayısıyla biz, diğer illerden destek ekipleri gelmeden ilk etapta kendi arama kurtarma çalışmalarımızı gerçekleştirecek düzeye gelmek istiyoruz."

Dron destekli arama kurtarma çalışması

Öte yandan, tatbikatta İHAKUT Havacılık ve Spor Kulübü ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. İHAKUT Havacılık ve Spor Kulübü Başkanı Zafer Yılmaz, 2 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Dron ile arama kurtarma ekibi kuralım dedik. Havadan gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına destek verelim dedik. Termal kameralı, yakınlaştırma özelliği olan, rüzgara karşı kuvvetli olan dronlarımız var" ifadesini kullandı.

Yılmaz, dronlarla yapılan çalışmanın ekiplere zaman kazandırdığını da sözlerine ekledi. - YALOVA