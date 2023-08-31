Yalova Belediyesi'nin kuaför hizmeti devam ediyor

Yalova Belediyesi tarafından evden çıkma imkanı olmayan hasta ve yaşlılara yönelik sürdürülen 'Evde Kuaför ve Berber Hizmeti' aralıksız olarak devam ediyor.

Yalova Belediyesi tarafından evden çıkma imkanı olmayan hasta ve yaşlılara yönelik sürdürülen 'Evde Kuaför ve Berber Hizmeti' aralıksız olarak devam ediyor.

Belediye ekipleri, hijyen kurallarına uygun, tek kullanımlık malzemeler ile engelli, yaşlı ve hasta vatandaşların evlerine giderek ücretsiz olarak saç bakımlarını ve kesimlerini yapıyor.

Yalova Belediyesi bünyesinde bay ve bayan kuaförler tarafından evlerinde ziyaret edilen vatandaşların saç bakım ve kesimler yapılıyor. Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu hizmetten oldukça memnun oldukları belirten vatandaşlar; "Bu hizmeti kapımıza gelerek gerçekleştiren Yalova Belediyesi personeline ve bizlere bu hizmeti almamızı sağlayan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'a teşekkür ederiz" dediler.

Yaşlı ve hasta vatandaşlara yönelik uygulanan bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 0226-811-50-00 (1429) numaralı telefonlara ulaşabileceği bildirildi. - YALOVA