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Yalova Belediyesi'nden camilerde bayram öncesi temizlik

Yalova Belediyesi'nden camilerde bayram öncesi temizlik

Yerel Haberler

Yalova Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı öncesinde camilerde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Yalova Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı öncesinde camilerde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda şehir merkezinde bulunan camilerin avluları ve cami çevresi tazyikli ve sabunlu suyla temizleniyor.

Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla merkezde tüm camilerde temizlik çalışması yaptıklarını belirten Yalova Belediyesi yetkilileri, " Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın toplu olarak kullandığı camilerimizde temizlik çalışması gerçekleştirmiştik. Şimdi ekiplerimiz Ramazan Bayramı öncesi cami avlularımızı ve camilerimizin çevrelerini tazyikli ve sabunlu suyla yıkayarak temizliyorlar. Tüm merkezde bulunan camilerimizi bayram sabahına hazır hale getireceğiz" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yalova Belediyesi Ramazan Bayramı Yerel Haberler

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