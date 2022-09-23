Kayseri haberi! Talas ilçesine yapılacak Anadolu lisesi için protokol imzalandı

Kayseri'nin Talas ilçesine hayırsever desteği ile yapılacak Anadolu lisesinin protokolü imzalandı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine yapılacak 32 derslikli 2 bin öğrenci kapasiteli Anadolu lisesi için hayırsever İzzet Bayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek arasında protokol imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Vali Çiçek, Kayseri'de göreve başladığı günden itibaren İzzet Bayraktar'ın hem Kayseri'de hem Türkiye'de önemli hayırlar yaptığını gördüğünü belirtti.

İzzet Bayraktar'a özellikle eğitime katkılardan dolayı teşekkür eden Çiçek, şunları kaydetti:

"İzzet amcanın hayırlarına baktığımda her birisinin servet olduğunu ve birçok noktada hayrının bulunduğunu gördüm. Kazandığını, memleketinin gençlerine iyi okullarda okusunlar diye harcamış, ömrünü hayır yolunda geçirmiş. Allah İzzet amcadan razı olsun, ona uzun ömürler versin. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de Kayseri'de yaptığınız bu eserlere sahip çıkarak sizlere mahcup olmayacağız inşallah."

Başkan Yalçın da hayırsever İzzet Bayraktar'a şükranlarını sunarak, "Doğduğu topraklar olan Talas'ın 85 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük yedinci mahallesi olan Mevlana'ya nitelikli bir okul yaptıracağı için hayırseverimiz İzzet Bayraktar'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İzzet Bayraktar ise doğduğu Talas'a okul yaptıracağı için mutlu olduğunu belirterek, çocuklarının da kendisinden aldığı ilhamla hayır işlerine devam edeceğini aktardı.

Konuşmaların ardından 32 derslik Anadolu lisesi için protokol imzalandı.