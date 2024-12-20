Yalan Haber ve Dezenformasyonla Mücadele Konferansı Konya'da Gerçekleşti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Konya'da Yalan Haber ve Dezenformasyonla Mücadele Konferansı'na katıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Yalan Haber ve Dezenformasyonla Mücadele Konferansı'na katıldı. Sultan Alparslan Kültür Merkezi Malazgirt Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan RTÜK Başkanı Şahin, yalan haberin doğru haberden daha hızlı yayıldığını belirterek, "Bugün bilimsel olarak yüzde 4, yüzde 6 diyorlar ama ben RTÜK Başkanı olarak yüzde 40'in üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yalan haberin, doğru habere üstünlüğü çok yukarlarda. Neredeyse yarı yarıya olan bir durum. Yalan haberin maalesef çok yüksek oranda bir yayılma hızı var. Bütün dünya 'dezenformasyonla nasıl mücadele edeceğiz, yalan haberin önünde nasıl duracağız' düşünüyor. Çünkü bütün dünyadaki devletlerin tamamının şuanda önünde bekleyen milli sorunlarından bir tanesi" dedi.

"Dünya gerçekten kara kara düşünüyor"

Ülke olarak diğer ülkelere göre şanslı olduklarını ifade eden Başkan Şahin, "Dünya gerçekten kara kara düşünüyor, çünkü sınırları yok. Yıllarca kendi geniş sınırlarını özgürlük alanı diye önce kendi vatandaşlarına sonra da bütün dünyaya dikta etmeye çalıştılar. Ama bugün geldikleri noktada özgürlük alanı diye dedikleri kendi değerleri çerçevesinde geliştirmeye çalıştıkları geniş alanın nasıl kendilerine zarar verdiğini görünce 'eyvah biz ne yaptık, şimdi bununla nasıl mücadele edeceğiz' diye düşünmeye başladılar. Bizim gibi aslında daha geleneksel duran ve değerleri olan ve uygulama esnasında da kanunla birlikte bu değerleri uygulayan ülkelerden şimdi de yardım istiyorlar" şeklinde konuştu.

"Toplumu yönlendirme ve manipülasyon tehlikesini de beraberinde getiriyor"

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ise dijitalleşme ile hayatımıza bir çok olumsuzluk geldiğini ifade ederek, "Bilginin hızla yayıldığı, dijital araçların hayatımızın merkezine yerleştiği bir dünyada yaşıyoruz. Teknolojinin getirdiği bu hız bireyler arası iletişimi kolaylaşırken bilgiye erişimi hiç olmadığı kadar hızlı bir hale getirdi. Ancak bu hız beraberinde birçok riski de getirmekte. Bugün bir bilginin doğruluğu teyit edilmeden saniyeler içerisinde milyonlarca kişiye ulaşabilmesi toplumu yönlendirme ve manipülasyon tehlikesini de beraberinde getiriyor" diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Çakır, "Baktığımız zaman yalan haber ve dezenformasyonun insanlık tarihiyle neredeyse eşit olduğunu görürüz. İnsanlık tarihi kadar eski aslında. Yalan haberlerden toplumun ilgisi çekilmesi temel amaç gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Yılmaz tarafından RTÜK Başkanı Şahin'e plaket verildi. Konferansa akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. - KONYA