Haberler

ABD, İran Savaşında MQ-9 Reaper Filosunun Dörtte Birini Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Washington Post gazetesinin haberine göre ABD ordusu İran’la savaş sırasında MQ-9 Reaper insansız hava aracı (İHA) filosunun yaklaşık yüzde 25’ini yitirdi.

Washington Post gazetesinin haberine göre ABD ordusu İran'la savaş sırasında MQ-9 Reaper insansız hava aracı (İHA) filosunun yaklaşık yüzde 25'ini yitirdi.

Washington Post gazetesi 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ordunun İran savaşı sırasında 45 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracını, yani filosunun yaklaşık yüzde 25'ini kaybettiğini aktardı. Bunun 1.3 milyar dolardan fazla maliyete yol açmış olabileceği belirtildi. 45 İHA'nın hepsinin vurulmadığı, bazılarının operatörleriyle iletişimi kaybettikten sonra düştüğü ifade edildi. Savaş başlamadan önce ABD ordusunun 165'i Hava Kuvvetleri'nde ve 20'si Deniz Piyadeleri'nde olmak üzere 185 İHA'sı olduğu kaydedildi.

Yoğun olarak Hürmüz'de kullanıldı

Gözetleme ve hassas vuruşlar için kullanan MQ-9 Reaper, sensörlerine ve silahlarına bağlı olarak 30 milyon ila 50 milyon dolar arasında bir maliyete sahip. İnsansız hava araçları, İran ile yaşanan çatışmanın en önemli odak noktalarından biri haline gelen Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun olarak kullanıldı. Ancak düşük hızları ve alçak irtifada uçmaları, İHA'ları Yemen ve Irak'taki İran güçlerine ve Tahran destekli gruplara karşı savunmasız hale getirdi. İran'ın kaç insansız hava aracını düşürdüğü belirtilmezken, Irak ve Yemen'deki İran destekli grupların da Reaper'ları düşürme yeteneğine sahip olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekile taciz dayağına ilk yorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

24 günde 9 kilo verdi! Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı

24 günde 9 kilo verdi! Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı
Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı

Antrenman saatini duyunca verdiği cevap olay oldu
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor

Taciz iddiası sonrası dövülmüştü! CHP'li vekil aforoz ediliyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

Öcalan sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır