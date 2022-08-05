Vidanjör ile Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

ERKAN KARACA

Çorum'da vidanjör ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza Samsun-Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı'nda meydana geldi. Çarpışma anında araçlardan savrulan bir kişinin araçtan fırlama anı kameralara yansıdı.

Çorum Samsun-Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı'nda, Mehmet Şen idaresindeki 19 TA 063 plakalı vidanjör, kavşaktan kırmızı ışık ihlali yaparak geçen Ali Osman Bekdemir idaresindeki 19 TS 146 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonet ve vidanjörde bulunan Büşra Batın Özdemir, Yasin Irmak, Muhammer İlhan ve Murat Dur yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle vidanjör devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleriyle birlikte çok sayıda polis ekibi ve belediye ekibi sevk edildi.

GEÇEN HAFTALARDA AYNI YERDE İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kamyonet ile vidanjörle hızla çarpıştığı ve çarpışma anında araçlardan birisinde bulunan bir kişinin asfalt zemine fırladığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, yine aynı yerde geçen haftalarda anne ile kızı yaşamını yitirmişti.