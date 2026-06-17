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Vezirköprü'de muhtarlara bilgilendirme toplantısı

Vezirköprü'de muhtarlara bilgilendirme toplantısı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından köy ve mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda nüfus hizmetleri, kamu hizmetlerine erişim ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından köy ve mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, nüfus hizmetleri başta olmak üzere kamu kurumlarınca yürütülen çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verildi. Vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, kurumlar ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve sahada karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhtarların talep ve önerilerinin de dinlendiği toplantıda, ilgili kurum müdürleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapılarak katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

Vezirköprü Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen toplantıya Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Nüfus Müdürü Halis Bilen, Sosyal Hizmetler Müdürü Doğan İliş, SASKİ Müdürü Mustafa Arslan, Vezirköprü Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Halil Kılınç, Vezirköprü Muhtarlar Derneği Başkanı Gülami Sağlam ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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