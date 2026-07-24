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Sokak kedisi veteriner kliniğini birbirine kattı

Sokak kedisi veteriner kliniğini birbirine kattı
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Bursa'da kısırlaştırılacak bir sokak kedisi, operasyon öncesi tavan lambasını düşürüp ortalığı karıştırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar sosyal medyada milyonlarca izlendi, veteriner çalışanları şaşkınlıklarını dile getirdi.

Bursa'da kısırlaştırılmak üzere veteriner kliniğine getirilen sokak kedisi, operasyon öncesinde ortalığı birbirine kattı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenirken, veteriner çalışanları hayretlerini dile getirdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kısırlaştırılmak üzere veteriner kliniğine getirilen bir sokak kedisi, operasyon öncesinde sergilediği sıra dışı hareketlerle klinikte ortalığı birbirine kattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak Türkiye'nin gündemine oturdu.

Klinikte yaşanan hareketli anlarda kedi, bulunduğu alandan aniden fırlayarak kliniğin tavan lambasını düşürdü, çalışanlara zor anlar yaşattı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaşadıkları şoku anlatan veteriner teknikeri Gözde Genç, kedinin sokak kedisi olduğunu belirterek, "Hayatımın şokunu yaşadım. Ben böyle bir şey görmedim. Resmen deprem oluyor sandım" dedi.

Veteriner hekim Talat Ergün ise meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "7 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Balıklama atladı, ışığa girdi" ifadelerini kullandı.

Sokak kedisinin klinikte yaşattığı hareketli anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak Türkiye genelinde büyük ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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