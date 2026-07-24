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'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler Haber Videosunu İzle
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler
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Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazını kılan Özgür Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zaman zaman sloganlarla konuşması kesilen Özel, "İlk seçimde iktidar olacağız" dedi.

CHP'den istifa eden Özgür Özel'in önderliğinde kurulan YENİ Parti için kuruluş dilekçesi resmen İçişleri Bakanlığı'na verildi. Kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazını kılan Özgür Özel'e namaz çıkışında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Özel'in basın mensuplarına yaptığı açıklamalardan satırbaşları; 

"Bugün de önemli bir günde gelecekte Türkiye siyasi tarihi açısından geriye dönüp bakıldığında çok önemli, çok kritik bir günde bizimle birliktesiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önce İstanbul'un sonra İzmir'in işgaliyle artık tahammülü kalmadığından sarayları, resmi yetkileri geride bırakıp kurtuluşu ve kuruluşu örgütlemek üzere Anadolu'da çıktığı o şanlı yürüyüşün sonunda davet ettiği heyeti temsiliyle birlikte 23 Nisan 1920 günü cuma namazını kıldığı Hacı Bayram Veli Camii'ndeyiz.

Gün 24 Temmuz Lozan'ın yıl dönümüdür. Bundan 103 yıl önce Sevr'i yırtıp atıp Lozan ile Türkiye'nin tapu senedini emperyalist ülkelere kabul ettirdiğimiz, Türkiye'yi çağdaş dünyanın bağımsız bir cumhuriyeti olarak tescil ettirilen günün 103. yıl dönümündeyiz.

Bize hukuki tüm yolların tıkandığı, siyasi mücadelenin imkansızlaştırıldığı parti içinde ve sokakların, milletin davet ettiği bir yolda çıktığımız yoldan bugün biraz önce arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığı'na tüm milletvekillerimizin 91 milletvekili arkadaşımızın imzalarıyla gerekli belgeleri sundular ve yeni partinin kuruluş evrakını teslim edip partinin siyasi faaliyetlerine başlayacağını tespit eden alındı belgesini aldılar."

Ayrıntılar geliyor... 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

İlk icraatım rakı fiyatlarında vergiyi kaldıracağım

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Haber YorumlarıPrates:

Sürekli kaybedene değil, kazandırana ihtiyaç vardır, Koltukta ısrar, değişimin önündeki en büyük engeldir,Demokraside son sözü koltuk değil, millet söyler,Milletin vermediği yetkiyi koltuk veremez. Özgür başkan seninleyiz.Yolun açık olsun.

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Haber Yorumlarıhakanbastugtr@gmail.com:

Hani hiçbir haber kanalında yok dinleyemedim yoksa bunlar bizi takmıyor mu.

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Haber YorumlarıHOROZ KENTLİ:

sözcü tv ye bak onlarin kanali orasi ??

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