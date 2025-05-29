Veteriner Hekimlere Yapılan Saldırı Kınandı

Veteriner Hekimlere Yapılan Saldırı Kınandı
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, Kurban Bayramı öncesi denetimlerde görevli veteriner hekimlere yapılan saldırıyı şiddetle kınadı ve kamu görevlilerine saldırmanın suç olduğunu belirtti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Kurban denetiminde görevli meslektaşlarımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimlerde görevlilerin saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı. Eroğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Bağlum Kurban Pazarı'nda Kurban Bayramı öncesi hayvan sağlığı ve halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerde bulunan Keçiören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bazı hayvan satıcıları tarafından engellemede bulunulmuş, gerginliğin tırmanması üzerine görevli meslektaşlarımız fiziksel saldırıya uğramışlardır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Kamu görevlilerine saldırmak açık bir suçtur"

Eroğlu, yapılan denetimlerin yalnızca hayvan refahını değil, halk sağlığını, çevre sağlığını ve gıda güvenliğini korumaya yönelik olduğunu belirterek, "Bu görevler Anayasa ve ilgili yasal mevzuatlarla belirlenmiş olup, denetime karşı çıkmak ve kamu görevlilerine saldırmak açık bir suçtur. İlgili kurumları, denetim görevi yürüten veteriner hekimlerin ve diğer çalışanlarının güvenliğini sağlamak adına daha etkili önlemler almaya çağırıyoruz. Unutulmamalıdır ki; sağlıklı toplum, sağlıklı hayvanla başlar. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak mesleki görevlerini fedakarca yerine getiren tüm veteriner hekimlerin yanında olduğumuzu, meslek onurunu zedeleyecek her türlü şiddetin karşısında durduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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