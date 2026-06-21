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Bursa Veteriner Odası'ndan Kızıl Geyiklerin Avlanmasına Yönelik İhaleye Tepki

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Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, İnegöl Devlet Avlağı'nda kızıl geyik için av kotası açılmasını eleştirerek, bilimsel envanter olmadan alınan kararın koruma ilkeleriyle çeliştiğini belirtti.

Zehra Değirmenci

(BURSA) - Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından İnegöl Devlet Avlağı'nda kızıl geyik için av kotası açılmasını değerlendirirken, kızıl geyiklerin korunması gereken türler arasında bulunduğuna işaret etti ve genel müdürlüğün görevleri arasında kızıl geyiklerin korunması, çoğaltılması ve uygun habitatlara yeniden yerleştirilmesinin bulunduğunu hatırlattı.

Baysal, yaptığı yazılı açıklamada, kızıl geyiklerin Türkiye'de korunması gereken türler arasında yer aldığını vurguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında kızıl geyiklerin korunması, çoğaltılması ve uygun habitatlara yeniden yerleştirilmesinin bulunduğunu hatırlatan Baysal, "Bu kapsamda, üretim istasyonlarında çoğaltılan bireylerin ava açılması, koruma ve sürdürülebilirlik ilkeleri açısından çelişkili bir uygulama olarak değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı yaban hayatı yönetiminin temelini bilimsel envanter çalışmalarının oluşturduğunu belirten Baysal, Bursa genelinde kızıl geyik popülasyonunun durumuna ilişkin kamuoyuna açık ve bilimsel yöntemlere dayanan kapsamlı raporların bulunmadığına dikkati çekti ve bu durumun, ihale kararının bilimsel dayanağına ilişkin soru işaretleri doğurduğunu vurguladı.

Yaban hayatı yönetiminde uluslararası standartlara işaret eden Baysal, gelişmiş ülkelerde popülasyon sayımları yapılmadan av kotası belirlenmediğini, elde edilen verilerin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşıldığını ve risk altındaki türlerin ava açılmadığını ifade etti.

Uluslararası uygulamalarda temel yaklaşımın "önce bilimsel veri, sonra karar" olduğunu vurgulayan Baysal, Türkiye'de ise kararların yeterli bilimsel veri olmadan alındığı yönündeki eleştirilerin kamuoyunda sıkça dile getirildiğini kaydetti.

"ENVANTER RAPOLARI AÇIKLANSIN" ÇAĞRISI

Baysal, Bursa genelinde son beş yıl içerisinde gerçekleştirilen kızıl geyik envanter çalışmalarına ait tüm raporların kamuoyuna sunulmasını, söz konusu envanter çalışmalarında kullanılan yöntemlerin, veri toplama süreçlerinin ve değerlendirme kriterlerinin açıklanmasını, kızıl geyik popülasyonunun mevcut durumu, sürdürülebilirlik eşikleri ve av kotası belirleme kriterlerine ilişkin bilimsel verilerin paylaşılmasını ve koruma ve üretim faaliyetleri kapsamında çoğaltılan bireylerin ava açılmasına ilişkin idari ve bilimsel gerekçelerin açıklanmasını istediklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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