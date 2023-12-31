Venedik'te Turist Gruplarına Sınırlama Getiriliyor

İtalya'nın ünlü Venedik kentinde kitle turizminin şehre etkisini hafifletmek amacıyla 25 kişiden fazla olan turist grupları yasaklanacak.

İtalya'nın dünyaca ünlü kenti Venedik'te yetkililer turistlere karşı önlem alıyor. Venedik yetkilileri, kitle turizminin şehir üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla 25 kişiden fazla turist gruplarına ve huzursuzluk oluşturabileceği gerekçesiyle hoparlör kullanımına yasak getirileceğini açıkladı. Yeni kuralların Haziran ayından itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Kentin güvenlik yetkilisi Elisabetta Pesce, son politikaların tarihi merkezde organize olan grupların yönetimini iyileştirmeyi amaçladığını söyledi.

Avrupa'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan kanal şehri Venedik'te geçtiğimiz eylül ayında günübirlik gelen ziyaretçilerden 5 euro ücret alınması onaylanmıştı. İtalyan Ulusal İstatistik Enstitüsü'ne göre 2019 yılında şehri ziyaret eden turist sayısının 13 milyon olduğu belirtilirken, önümüzdeki yıllarda ziyaretçi sayısının pandemiden önceki dönem seviyelerini aşması bekleniyor. - VENEDİK