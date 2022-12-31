Veli Ağbaba: "Asgari Ücretle Yaşamak Mümkün Değil. Asgari Ücretli Barınsa da Beslenemiyor, Giyinemiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yeni asgari ücrete ilişkin; "Asgari ücretle yaşamak mümkün değil. İstanbul ve Ankara’da bugün ev kiraları asgari üret seviyesinde hatta kira daha yüksek. Bir asgari ücretlinin bırakın yaşamasını barınması bile zor. Malatya gibi illerde ise kiralar asgari ücretin yarısı kadar. Asgari ücretli barınsa da beslenemiyor, giyinemiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yeni asgari ücrete ilişkin; "Asgari ücretle yaşamak mümkün değil. İstanbul ve Ankara'da bugün ev kiraları asgari üret seviyesinde hatta kira daha yüksek. Bir asgari ücretlinin bırakın yaşamasını barınması bile zor. Malatya gibi illerde ise kiralar asgari ücretin yarısı kadar. Asgari ücretli barınsa da beslenemiyor, giyinemiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, net 8 bin 506 TL olarak açıklanan asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Türkiye'de önemli olanın asgari ücretin miktarı değil alım gücü olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"ENFLASYON DEVAM ETTİĞİ SÜRECE AÇIKLANAN RAKAMIN BİR ÖNEMİ YOK"

"Alım gücünün düştüğünü görüyoruz. Hatta son yapılan zamla yani 8 bin 500'ün alım gücü 5 bin 500'ün alım gücünden daha düşük. Türkiye'de bu enflasyon devam ettiği sürece açıklanan rakamın bir önemi yok. Yapılan zammı alım gücüne bakarak değerlendirmek lazım. Alım gücü maalesef her yıl düşmeye devam ediyor. Dünyadaki en yüksek gıda enflasyonuna sahip bir ülkede, açıklanan asgari ücretin bir anlamı yok. Memur maaş zamları gündemde, göreceğiz ki asgari ücrete yapılan zamla aynı oranda yansıtılmayacak. Asgari ücret zaten uzun zamandan beri olağan ücret olmuş durumda."

"ASGARİ ÜCRETLİ BARINSA BESLENEMİYOR, BESLENSE BARINAMIYOR"

Merkez Bankası verilerine göre Avrupa'da en çok asgari ücretli çalışanın Türkiye'de bulunduğuna dikkat çeken Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu oranın daha da artacağını görüyoruz. Asgari ücret hem memurların hem emeklilerin yaşamını etkileyecek. Hele hele emekliler çok daha zor durumdalar. En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL ve bu parayla yaşamak mümkün değil. Asgari ücretle yaşamak mümkün değil. İstanbul ve Ankara'da bugün ev kiraları asgari üret seviyesinde, hatta kira daha yüksek. Bir asgari ücretlinin bırakın yaşamasını barınması bile zor. Malatya gibi illerde ise kiralar asgari ücretin yarısı kadar. 4 bin 500-5 bin lira kirada asgari ücretli barınsa da beslenemiyor, giyinemiyor. Beslense barınamıyor. Bir asgari ücretlinin yeni bir ceket ya da gömlek alması mümkün değil."