'Vatansız Ahmet'in hayatı film oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından askerden firar ettiği gerekçesiyle 1994 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan ve Diyarbakır İl Göç İdaresi tarafından verilen "Vatansız" belgesiyle yaşayan 56 yaşındaki Ahmet Önder'in hayatı film oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından askerden firar ettiği gerekçesiyle 1994 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan ve Diyarbakır İl Göç İdaresi tarafından verilen "Vatansız" belgesiyle yaşayan 56 yaşındaki Ahmet Önder'in hayatı film oldu.

Yönetmenliğini Fuat Bulut'un yaptığı 'Hiç' isimli kısa filme Avrupa Birliği Sivil Düşün ile Diyarbakır'daki sivil toplum örgütleri destek verdi. 15 dakikalık belgesel film için Diyarbakır'da özel gala yapıldı. Sur'da bir otelde gerçekleşen tanıtım galasına sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, iş adamları ve gazeteciler katıldı.

Yönetmen Fuat Bulut, yaptığı konuşmada filmi bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğünü ifade ederek, "Hiç ismini verdiğimiz filmde Diyarbakır'da doğmuş, büyümüş, evlenmiş, bu memlekette evlatları doğmuş bir babanın trajik hikayesi var. Arzumuz, bu film ile Ahmet Önder'in 28 yıllık mücadelesine bir katkı sunmak, duyulmayan çığlığına bir ses katmaktır" dedi.

"Özgürlüğümü ve kimliğimi geri istiyorum"

Film gösteriminin ardından konuşan Ahmet Önder, 1986 yılında henüz 20 yaşındayken askere gittiğini, hamile eşinin ortada kalması nedeniyle 6 günlük asker iken birliğinden firar ettiğini söyledi. O tarihten sonra kimliğinin elinden alındığını ifade eden Önder, "Hiçbir işe giremiyorum, hiçbir sosyal güvencem yok ve hiçbir haktan yararlanamıyorum. Bir oğlum cezaevinde, görüşüne dahi gidemiyorum. Varlığım, yokluğum belli değil. Allah rızası için benim sorunuma bir çare bulunsun. Kimliği istiyorum, özgürlüğümü istiyorum" diye konuştu.

Film 19 ülkede yarışıyor

12-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde finalist olan film, aynı zamanda finalist olduğu 12. Berlin Kürt Film Festivali'nde 13-19 Ekim'de gösterilecek. Filmin yapımcısı Şerife Deniz Bulut, 'Hiç' filminin 19 ülkede 19 ayrı festivalde yarıştığını belirtti. - DİYARBAKIR