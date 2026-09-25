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"Vatandaşlarımızla iletişimimizi daima karşılıklı güven ve saygı üzerine kuracağız"

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'Vatandaşlarımızla iletişimimizi daima karşılıklı güven ve saygı üzerine kuracağız'
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Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, şehit olan Polis Memuru Kubilay Karaman’ın ailesini ziyaret etti.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, şehit olan Polis Memuru Kubilay Karaman'ın ailesini ziyaret etti. Ayrıca göreve başlaması münasebetiyle bir mesaj paylaşan Ay, "Tarihi, kültürü, vatan ve millet sevgisiyle ülkemizin müstesna şehirlerinden biri olan Erzurum'da görev yapmanın sorumluluğunu ve onurunu taşıyorum" dedi.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve eşi Saliha Serap Ay, görev başında şehit olan Polis Memuru Kubilay Karaman'ın ailesini ziyaret etti. Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "İl Emniyet Müdürümüz Mahmut Ay ve eşi Saliha Serap Ay, aziz vatanımızın huzur ve güvenliği uğruna görev başında şehit olan Polis Memuru Kubilay Karaman'ın kıymetli ailesini ziyaret etti. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi.

" Erzurum'un huzuru, bizim görev anlayışımızın temelidir"

İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, ayrıca göreve başlama vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Tarihi, kültürü, vatan ve millet sevgisiyle Türkiye'nin müstesna şehirlerinden biri olan Erzurum'da görev yapmanın sorumluluğunu ve onurunu taşıdığını ifade ederek, " "Görev süremiz boyunca temel önceliğimiz; Erzurum'un huzur ve güvenliğinin daha da güçlendirilmesi, vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissettiği bir şehir ortamının tesis edilmesi ve kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyeti anlayışıyla yürütülmesi olacaktır. Bu anlayışla; hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı, adalet ve hakkaniyet duygusunu esas alarak, teşkilatımızın tüm mensuplarıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Suç ve suçluyla mücadelede kararlı olurken, vatandaşlarımızla iletişimimizi daima karşılıklı güven ve saygı üzerine kuracağız. İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve kıymetli Erzurum halkımızla iş birliği içerisinde hareket ederek şehrimizin huzuruna katkı sunmayı hedefliyoruz. Erzurum'un huzuru, bizim görev anlayışımızın temelidir. Bu doğrultuda gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin görevimizin gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getireceğiz. Bu vesileyle, görevimizin Erzurum'umuza ve Aziz Türk Polis Teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyor; ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehit olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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